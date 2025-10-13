Abrieron una consulta sobre transporte para vecinos de San Salvador de Jujuy

El Concejo Deliberante abrió la consulta vecinal para el nuevo pliego del transporte

Este lunes 13 de octubre de 2025 , el Concejo Deliberante abrió una convocatoria participativa para que los vecinos aporten ideas y observaciones sobre el pliego del sistema de transporte urbano por colectivo . La propuesta fue presentada por el concejal Lisandro Aguiar .

Aguiar informó que el Concejo recibió del Departamento Ejecutivo el pliego base, realizó un análisis interno y mantuvo reuniones con el equipo de la Secretaría de Servicios Públicos , en especial el área de Transporte. Con ese insumo, elaboraron un pre-dictamen .

Ese pre-dictamen ya está disponible en la web del Concejo ( cdjujuy.gov.ar) para lectura y comentarios. Cualquier vecino puede enviar aportes hasta el 31 de octubre . Serán 15 días hábiles para recibir propuestas sobre recorridos, frecuencias, paradas, accesibilidad , y sobre derechos y obligaciones tanto de prestatarias como de usuarios .

“Queremos un proceso abierto y práctico ”, señaló Aguiar, y explicó que cada presentación será evaluada por el equipo técnico y asesores del Concejo. Con ese material, se confeccionará el dictamen definitivo que llegará al recinto para su tratamiento.

En paralelo, el Concejo solicitó opinión al Colegio de Abogados y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para sumar una mirada técnica-jurídica y económica sobre el pliego. El objetivo es que el documento final sea sólido y aplicable.

Recorridos a Yala, Lozano y León

El esquema también contempla la coordinación interjurisdiccional. Aguiar recordó el convenio tripartito vigente con Yala (Provincial–Yala–Capital), que permite licitar y regular servicios que alcanzan Yala, Lozano y León. El pliego evalúa una alternativa similar para San Antonio, sujeta a aprobación municipal. En tanto, en el Gran Jujuy, cada ciudad gestiona su sistema interno, y la conectividad intermunicipal es competencia de la Secretaría de Transporte de la Provincia.

Con los aportes ciudadanos y técnicos, el Concejo emitirá el dictamen final que fijará las bases y condiciones con las que el Ejecutivo licitará el servicio a comienzos de 2026. “La meta es un sistema más ordenado, previsible y cercano a lo que la gente necesita”, resumió Aguiar.

Reunión.jpg Lisandro Aguiar, presidente del Concejo Deliberante, y Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos.

