Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó congestión en el tránsito

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó cogestión en el tránsito

La mañana de miércoles comenzó con algunas complicaciones. Un nuevo siniestro vial se registró sobre ruta 9 a la altura de la zona de los boliches en San Salvador de Jujuy.

Hasta el momento se sabe que fueron dos vehículos los que protagonizaron le hecho ya que ambos se encuentran con importantes daños materiales, por lo que se infiere que habrían chocado entre ambos.

Personal de la Policía motorizada se encuentra en el lugar a fin de ordenar el tránsito que en estos momentos es intenso debido al horario. También llegó al lugar personal del SAME.

Choque en ruta 9 Circular con precaución Producto del choque, se generó una importante congestión vehicular por lo que se solicita a las personas que tengan que pasar por el lugar, que lo hagan con precaución.

Por el momento se desconocen las causas y se investigan los motivos que generaron este choque entre ambos vehículos. Hasta el momento no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

