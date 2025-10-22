miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 08:00
Alto Comedero.

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó congestión en el tránsito

Un nuevo incidente vial se produjo sobre ruta 9 a la altura de la zona de los boliches. Dos autos son los involucrados y se investigan las causas del hecho.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó cogestión en el tránsito

Alerta en ruta 9: un choque entre dos autos generó cogestión en el tránsito

La mañana de miércoles comenzó con algunas complicaciones. Un nuevo siniestro vial se registró sobre ruta 9 a la altura de la zona de los boliches en San Salvador de Jujuy.

Lee además
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral
Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy
Clima.

Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

Hasta el momento se sabe que fueron dos vehículos los que protagonizaron le hecho ya que ambos se encuentran con importantes daños materiales, por lo que se infiere que habrían chocado entre ambos.

Personal de la Policía motorizada se encuentra en el lugar a fin de ordenar el tránsito que en estos momentos es intenso debido al horario. También llegó al lugar personal del SAME.

Choque en ruta 9

Circular con precaución

Producto del choque, se generó una importante congestión vehicular por lo que se solicita a las personas que tengan que pasar por el lugar, que lo hagan con precaución.

Por el momento se desconocen las causas y se investigan los motivos que generaron este choque entre ambos vehículos. Hasta el momento no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Hay alerta amarilla por tormentas para el norte del país: qué va a pasar en Jujuy

Emilia Clarke, la actriz de Game of Thrones, enamorada de Jujuy

Cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025

Los temas e invitados del programa de "Especialistas" del miércoles 22 de octubre

Lo que se lee ahora
donde voto en jujuy 2025: consulta el padron electoral video
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Casa de Gobierno de Jujuy.
Medida.

Rejerarquizarán al personal de planta permanente del Estado en Jujuy

Ingreso a primer año.
Educación.

Uno por uno, los colegios con sobredemanda para el ingreso a primer año 2026

Un muerto en Palpalá
Policiales.

Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Los Simuladores.
Deportes.

Un actor de Los Simuladores contra el árbitro de Gimnasia de Jujuy: "Caradura"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel