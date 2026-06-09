Alerta Sofía: gran operativo para buscar a otra adolescente en Córdoba

Una intensa búsqueda se desplegó en Córdoba para encontrar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez este lunes al mediodía, luego de salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad de Colonia Caroya.
La joven se retiró del establecimiento educativo cerca de las 12, al finalizar la jornada escolar, pero nunca llegó a su casa. Ante la falta de noticias y al no poder comunicarse con ella, su madre realizó la denuncia formal y se activó un operativo de búsqueda que mantiene en alerta a la ciudad.
La última vez que la vieron
De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, una compañera fue la última persona que tuvo contacto con Luciana. Según relató, ambas se separaron después de salir del colegio y la adolescente quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.
Desde ese momento no se supo más nada de ella. La incertidumbre creció con el paso de las horas y la búsqueda se extendió a distintos sectores de Colonia Caroya y zonas cercanas.
La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti, de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, que trabaja para reconstruir los movimientos de la adolescente después de su salida de la escuela.
Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba
Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba
Cómo es Luciana y qué ropa llevaba
Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron los datos físicos de la adolescente. Luciana tiene 15 años, mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello largo de color negro.
Al momento de ser vista por última vez, vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.
Su imagen fue difundida por canales oficiales y redes sociales, con el pedido de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con la Policía.
El operativo de búsqueda en Córdoba
El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un amplio operativo para intentar localizarla. Las tareas incluyen rastrillajes en sectores urbanos y rurales, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios a personas del entorno de la adolescente.
En el procedimiento trabajan alrededor de 90 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, también se trasladó a Colonia Caroya para supervisar el operativo.
Hasta el momento, las autoridades no informaron una hipótesis concreta sobre lo ocurrido y mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Por ahora, tampoco se decretó la Alerta Sofía.
Dónde aportar información
Las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciana. Quienes puedan aportar algún dato deben comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.
En este tipo de casos, cualquier información, aunque parezca mínima, puede ser clave para orientar la búsqueda.
Lo que tenés que saber
- Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años.
- Fue vista por última vez el lunes al mediodía en Colonia Caroya, Córdoba.
- Salió del Colegio Presbítero José Bonoris y no regresó a su casa.
- Una compañera declaró que la joven quedó esperando el colectivo.
- La denuncia fue realizada por su madre.
- La búsqueda está a cargo de la Justicia y la Policía de Córdoba.
- Participan alrededor de 90 efectivos, más de 20 móviles y un helicóptero.
- Mide aproximadamente 1,60 metro, tiene contextura delgada, tez trigueña y cabello largo negro.
- Vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.
- Para aportar datos: 351-3951364, 911 o la comisaría más cercana.
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