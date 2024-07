Alertan por el aumento de vendedores ambulantes en San Salvador de Jujuy

Según datos que maneja la Dirección de Espacios Públicos del Municipio de San Salvador de Jujuy , en este año aumentaron notablemente la cantidad de vendedores ambulantes , sobre todo de residentes en otras ciudades de la provincia, algo que no está permitido por la ordenanza municipal.

“Que no afecte el derecho del propietario. Debe residir en San Salvador de Jujuy y que la venta no sea una competencia desleal, es decir que el producto que comercializa no complique a los negocios cercanos”, especificó el funcionario.

“Vemos que hay arterias sobrepasadas en el cupo permitido”, dijo Tabarcachi sobre la venta ambulante, y subrayó que la opción viable es reubicarlos, porque el Intendente (Raúl Jorge) “no quiere que privemos a la gente de la obtención de sus recursos”.

Más vendedores ambulante por la crisis

Si bien hay múltiples factores, la mayor cantidad de vendedores ambulantes que se observa en la ciudad puede deberse en gran parte a la crisis económica, y sobre todo a la pérdida de puestos de trabajos estables en todo el país.

Vendedores ambulantes - Coca - Paseo de las Flores (2).jpg Vendedores ambulantes en San Salvador de Jujuy (Archivo)

Esto obliga a hombres y mujeres a recurrir a otras opciones para conseguir recursos, como la reventa de cualquier tipo de productos que arrojen un pequeño margen de ganancia que sirva para poder cubrir las necesidades básicas diarias.

