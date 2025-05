Almirante Brown avanza 1 a 0 ante Chacarita en el estadio Fragata Presidente Sarmiento

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

Almirante Brown buscará la victoria luego de caer 1 a 0 frente a San Telmo. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

A Chacarita no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Chaco For Ever. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 8 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El árbitro Jorge Baliño fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Formación de Almirante Brown hoy

El entrenador Guillermo Szeszurak dispuso una formación 4-4-2 con Ramiro Martínez defendiendo el arco; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Matías Pérez Acuña y Tomás Villoldo como zagueros; Natan Acosta, Bruno Cenci, Juan Manuel Vázquez y Ramón González en el centro del campo; con Santiago Gauna y Santiago Villalba como atacantes.

Formación de Chacarita hoy

Por su parte, Juan Manuel Azconzábal salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Nicolás Avellaneda; Juan Cruz González, Alejandro Rébola, Gonzalo Errecalde, Agustín Quiroga como defensores; Federico Bravo, Maico Quiroz, Leandro Ciccolini, Ricardo Blanco y Pablo Ortiz como centrocampistas; y Rodrigo Salinas como delantero.

