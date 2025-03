ANSES: arrancan las fechas de cobro para AUH y asignaciones familiares

Los incrementos fueron confirmados este jueves a través de la resolución 145 de la ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que aquellas personas que no cumplan con los requisitos establecidos, permanezcan fuera del país por más de 90 días o hayan sido dados de baja de la prestación por irregularidades no recibirán el pago por la Pensión no Contributiva (PNC).