ANSES brinda un bono de casi $300.000 para un grupo de beneficiarios

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES.

En las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó la puesta en marcha de un beneficio económico dirigido a quienes se encuentran desempleados, siempre que cumplan con los requisitos que establece la institución.

Este apoyo, que asciende a $322.000, puede solicitarse presencialmente en las oficinas del organismo o a través de los canales digitales. Su propósito principal es brindar un respiro económico mientras los beneficiarios buscan su reincorporación al ámbito laboral.

anses jujuy Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES Para acceder a este apoyo económico, los solicitantes deben cumplir con determinados criterios establecidos por ANSES. Aquellos que contaban con un empleo permanente deben haber acumulado al menos seis meses de aportes en los tres años anteriores a la finalización de su contrato.

En tanto, los trabajadores temporales o estacionales deben haber registrado más de 90 días de trabajo durante el último año. Asimismo, resulta imprescindible que la solicitud de la Prestación por Desempleo se realice dentro de los 90 días hábiles posteriores a la terminación de la relación laboral.

ANSES Cronograma de pagos de ANSES. Documentación necesaria Documento Nacional de Identidad (DNI) válido

Prueba de terminación laboral: telegrama, carta documento u otro documento oficial que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral.

telegrama, carta documento u otro documento oficial que acredite el despido o la finalización del vínculo laboral. Registro de actividad laboral: constancias de aportes y contratos previos, cuando ANSES lo requiera. Bono de ANSES Bono de ANSES. Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES Este subsidio puede tramitarse de manera presencial o a través de Internet. En el caso de la atención presencial, es obligatorio concurrir a una oficina de ANSES con todos los documentos requeridos; en cambio, para gestionarlo de forma digital, se deben seguir los siguientes procedimientos: Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social .

con el y la . Acceder al apartado de Atención Virtual .

. Elegir la alternativa “Prestación por Desempleo” .

. Especificar la modalidad de relación laboral y seguir los pasos que indica el sistema .

y seguir los . Cargar el DNI junto con los documentos requeridos y completar la declaración jurada solicitada.

