6 de enero de 2026 - 10:26
Economía.

ANSES: las fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero 2026

El organismo previsional difundió el calendario oficial de acreditación de haberes y asignaciones para el primer mes del año. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los haberes y asignaciones en enero 2026 reflejan la actualización por inflación correspondiente al IPC de noviembre.

Los haberes y asignaciones en enero 2026 reflejan la actualización por inflación correspondiente al IPC de noviembre.

La ANSES publicó el calendario de cobros de enero de 2026 para jubilados y pensionados, incluyendo tanto a quienes perciben el haber mínimo como a aquellos con haberes mayores. El cronograma también contempla los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo.

La ANSES confirmó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026.
Estos últimos están organizados según cada tipo de beneficio. En general, las fechas se determinan en función del último dígito del DNI del titular.

ANSES
ANSES.

ANSES.

Calendario de pagos enero 2026

- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes reciben el haber mínimo cuentan con un calendario de pago establecido según el último dígito de su DNI:

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero
ANSES
ANSES.

ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En este segmento, la fecha de acreditación se determina de acuerdo con el último número del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
PUAM de ANSES.

Pensiones no contributivas

El calendario de abonos para pensiones no contributivas se establece de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Jubilados
Jubilados.

Jubilados.

Los valores de jubilaciones y pensiones en enero 2026

A través del mecanismo de ajuste mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, el Ejecutivo incrementó los valores de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicables a enero de 2026.

El ajuste representa un incremento del 2,47% sobre los haberes actuales. Así, el mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32, mientras que el tope máximo alcanza $2.293.796,92.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $279.439,46, y las pensiones no contributivas por invalidez o edad avanzada ascienden a $244.509,52. Las madres con siete hijos que reciben una pensión cobran el mismo importe que el haber mínimo de jubilación.

anses jujuy

En enero no se liquida el aguinaldo. El bono extraordinario de $70.000 se adiciona al haber mínimo, a la PUAM y a las pensiones no contributivas, quedando los importes finales de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.299,32 más bono de $70.000, totalizando $419.299,32
  • PUAM: $279.439,46 más bono de $70.000, totalizando $349.439,46
  • Pensiones no contributivas: $244.509,52 más bono de $70.000, totalizando $314.509,52

