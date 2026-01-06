ANSES: las fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero 2026

Los haberes y asignaciones en enero 2026 reflejan la actualización por inflación correspondiente al IPC de noviembre.

La ANSES publicó el calendario de cobros de enero de 2026 para jubilados y pensionados , incluyendo tanto a quienes perciben el haber mínimo como a aquellos con haberes mayores. El cronograma también contempla los pagos de pensiones no contributivas y de la Prestación por Desempleo .

Estos últimos están organizados según cada tipo de beneficio . En general, las fechas se determinan en función del último dígito del DNI del titular.

- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Quienes reciben el haber mínimo cuentan con un calendario de pago establecido según el último dígito de su DNI :

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En este segmento, la fecha de acreditación se determina de acuerdo con el último número del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Pensiones no contributivas

El calendario de abonos para pensiones no contributivas se establece de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Los valores de jubilaciones y pensiones en enero 2026

A través del mecanismo de ajuste mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, el Ejecutivo incrementó los valores de todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicables a enero de 2026.

El ajuste representa un incremento del 2,47% sobre los haberes actuales. Así, el mínimo garantizado para jubilados se ubica en $349.299,32, mientras que el tope máximo alcanza $2.293.796,92.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $279.439,46, y las pensiones no contributivas por invalidez o edad avanzada ascienden a $244.509,52. Las madres con siete hijos que reciben una pensión cobran el mismo importe que el haber mínimo de jubilación.

En enero no se liquida el aguinaldo. El bono extraordinario de $70.000 se adiciona al haber mínimo, a la PUAM y a las pensiones no contributivas, quedando los importes finales de la siguiente manera: