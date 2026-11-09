Durante su visita para acompañar la ordenación de Bochatey, Prevost también celebró una misa con el religioso argentino en Buenos Aires.

Fue presidida por el arzobispo Héctor Aguer. Prevost concelebró junto con el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, 38 obispos y arzobispos y unos 140 sacerdotes.

Misa de ordenación episcopal de Alberto Bochatey en la Catedral de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Antes de ser el Papa León XIV, Robert Prevost celebró misa con Bergoglio y recorrió el norte argentino

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Aquel encuentro ocurrió el 28 de agosto de 2004, en una iglesia de Buenos Aires , y quedó registrado en una fotografía que adquirió un valor histórico después de la elección de Prevost como Papa, en mayo de 2025.

Pero no fue la única actividad religiosa del actual pontífice en Argentina. Sus viajes anteriores también incluyeron comunidades de Salta, Tucumán y Catamarca, además de una ceremonia episcopal en La Plata, en marzo de 2013. Estas visitas tuvieron lugar cuando Prevost era superior general de la Orden de San Agustín , una responsabilidad que ejerció entre 2001 y 2013 y que lo llevó a recorrer comunidades religiosas de distintos países.

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió el sábado 28 de agosto de 2004, durante la festividad de San Agustín. Ese día, Robert Prevost participó de una misa en la parroquia San Agustín, ubicada sobre la avenida Las Heras 2560, en el barrio porteño de Recoleta.

Ubicada sobre la avenida Las Heras al 2500, en pleno barrio de Recoleta, la Parroquia de San Agustín es una de las iglesias más llamativas de Buenos Aires. Su estilo neogótico, con vitrales coloridos y torres que apuntan al cielo, la convierte en un edificio imposible de ignorar para quienes pasan por allí.

La celebración fue presidida por Jorge Mario Bergoglio, entonces cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Prevost concelebró la eucaristía junto a él y también estuvo presente monseñor Cipriano García Fernández, religioso agustino vinculado con la prelatura de Cafayate, en Salta.

El encuentro formó parte del cierre del Congreso Agustiniano de Teología, desarrollado entre el 26 y el 28 de agosto, donde se abordaron distintos aspectos del pensamiento y la espiritualidad de San Agustín. Prevost había llegado al país como máxima autoridad de la orden religiosa para participar de las actividades académicas y visitar las comunidades argentinas. Durante esa estadía también participó de la inauguración de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, ubicada en el barrio de Villa Pueyrredón.

La misa quedó registrada en una fotografía en la que aparecen Bergoglio, Prevost y monseñor Cipriano frente al altar. La imagen volvió a circular en mayo de 2025, cuando Prevost fue elegido papa León XIV, y se convirtió en un testimonio del encuentro entre dos hombres que terminarían ocupando sucesivamente el liderazgo de la Iglesia católica.

El sacerdote agustino Pablo Hernando Moreno, quien conoció a Prevost durante aquellas visitas, recordó que la fotografía permaneció guardada durante años entre los recuerdos de monseñor Cipriano. En ese momento, el encuentro era una actividad habitual entre autoridades religiosas. Bergoglio sería elegido Papa recién el 13 de marzo de 2013, mientras que Prevost asumiría como su sucesor doce años después.

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Las celebraciones de Prevost en Salta, Tucumán, Catamarca y La Plata

La estadía de Robert Prevost en 2004 no se limitó a Buenos Aires. Como superior general de la Orden de San Agustín, también realizó una recorrida pastoral por el norte argentino.

Su itinerario incluyó la ciudad de Salta y distintas localidades de los Valles Calchaquíes, donde la congregación agustina tenía una importante presencia religiosa. Entre los lugares que visitó se encuentran Cafayate, San Carlos y Molinos, en Salta; Amaicha del Valle y Colalao del Valle, en Tucumán; y Santa María, en Catamarca. Durante esos encuentros mantuvo contacto con sacerdotes, integrantes de comunidades religiosas y fieles, además de participar en celebraciones litúrgicas y conocer las actividades pastorales de cada localidad.

Las crónicas sobre aquel recorrido mencionan que celebró misas en el interior argentino, aunque no existe un registro público completo que permita precisar las fechas y los templos de todas esas ceremonias. Uno de los religiosos que lo acompañó fue el padre Pablo Hernando Moreno, quien recordó haber compartido parte del recorrido por el norte y haber conocido de cerca su actividad pastoral.

Misa de ordenación episcopal de Alberto Bochatey en la Catedral de La Plata, provincia de Buenos Aires. Fue presidida por el arzobispo Héctor Aguer. Prevost concelebró junto con el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, 38 obispos y arzobispos y unos 140 sacerdotes.

La relación de Prevost con Argentina continuó años después. El 9 de marzo de 2013 regresó al país para participar de la ordenación episcopal de Alberto Germán Bochatey, religioso agustino con quien mantenía una amistad desde sus años de formación en Roma. La ceremonia se celebró en la Catedral de La Plata y fue presidida por el entonces arzobispo Héctor Aguer.

También participaron el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, decenas de obispos y alrededor de 140 sacerdotes. Entre los concelebrantes estuvo Prevost, quien todavía ejercía como superior general de los agustinos. La ordenación de Bochatey tuvo lugar apenas cuatro días antes de que Bergoglio fuera elegido papa Francisco, el 13 de marzo de 2013.

Durante aquella visita, Prevost también participó de una misa junto a Bochatey en la parroquia San Agustín de Buenos Aires, fortaleciendo los vínculos que mantenía con la comunidad religiosa argentina.

Ahora, más de dos décadas después de aquella misa compartida con Bergoglio y trece años después de su participación en la ceremonia de La Plata, León XIV volvió a Argentina, pero esta vez como Papa.

Su actual visita, que incluye celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján, representa así un reencuentro con un país que ya conocía por sus actividades pastorales y por los vínculos construidos durante su etapa como religioso agustino.

La fotografía junto a Bergoglio, las celebraciones en el norte y la ordenación de Bochatey forman parte de una historia que comenzó mucho antes de que Robert Prevost se convirtiera en León XIV.