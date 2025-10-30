ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio

El ex presidente Mauricio Macri quedó definitivamente sobreseído en la causa por presunto espionaje a familiares del ARA San Juan, tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme el fallo de la Cámara de Casación (Foto: NA/José Scalzo)

La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó de manera provisoria el martes 3 de marzo de 2026 como fecha de inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan , en Río Gallegos .

La resolución, firmada por el juez Mario Gabriel Reynaldi , ordena un esquema de audiencias de lunes a jueves, semana por medio , para facilitar traslados y organización de las partes.

Llegan a debate el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (entonces jefe de Adiestramiento y Alistamiento), los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso , y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa .

El expediente acumuló planteos sobre jurisdicción ; finalmente, el TOF y la Cámara de Casación confirmaron a Santa Cruz como sede. Aún restan resolver incidencias puntuales antes del debate.

Cronograma de audiencias

Habrá una audiencia preliminar el jueves 4 de diciembre de 2025, a las 9hs, en el TOCF de Comodoro Rivadavia. El cambio de sede obedece al cierre del aeropuerto de Río Gallegos para esa fecha. Allí se definirá prueba esencial, sedes para testigos y posibles acuerdos probatorios.

Cronograma provisorio de audiencias

En la resolución se hizo saber a las partes el cronograma “de carácter provisional fijado para las Audiencias de Juicio, en función del voluminoso número de testigos ofrecidos”, para el próximo año 2026. El mismo será:

del martes 03 al viernes 06 de marzo (por única vez un viernes, para aprovechar mejor esa semana)

del lunes 23 al 26 de marzo (el día 24 sería feriado, pero el tribunal lo habilitaría para testigos con inconvenientes los días laborales)

del lunes 06 al 9 de abril

del lunes 20 al 23 de abril

del lunes 04 al 07 de mayo

del lunes 18 al 21 de mayo

del lunes 01 al 04 de junio

del lunes 22 al 25 de junio

del lunes 06 al 08 de julio

Caso ARA San Juan: la Corte cerró definitivamente la causa por espionaje contra Mauricio Macri y ex funcionarios de la AFI

La Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos presentados por familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Así, dejó firmes los sobreseimientos del ex presidente Mauricio Macri, del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, de su entonces segunda Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo, en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.