jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 10:48
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Argentinos Juniors vs Racing Club, que se enfrentarán en el estadio el Semillero del Mundo el próximo domingo 24 de agosto a las 16:15 (hora Argentina). Pablo Dóvalo será el árbitro del partido.

Argentinos Juniors vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo domingo 24 de agosto a las 16:15 (hora Argentina).

Así llegan Argentinos Juniors y Racing Club

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Huracán. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 2 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura

Racing Club viene de caer en su estadio ante Tigre por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors resultó vencedor por 2 a 3.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Independiente Riv. (M): 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Unión: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Argentinos Juniors y Racing Club, según país
  • Argentina: 16:15 horas
  • Colombia y Perú: 14:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas

