¡Arranca la etapa complementaria! Charlotte FC lleva la ventaja con un marcador 2-1 sobre Columbus Crew

Así llegan Charlotte FC y Columbus Crew

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC no pudo ante Chicago Fire en el Bank of America Stadium. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 14 goles en contra y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Columbus Crew en partidos de la MLS

En la fecha pasada, Columbus Crew finalizó con un empate 1-1 ante FC Cincinnati. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 10 goles y le han encajado 7 tantos.

Lukasz Szpala fue el árbitro escogido para el partido en el Bank of America Stadium.

Formación de Charlotte FC hoy

Dean Smith eligió una alineación 4-3-3 con Kristijan Kahlina en el arco; Nicholas Scardina, Adilson Malanda, Andrew Privett y Jahkeele Marshall-Rutty en defensa; Pep Biel, Ashley Westwood y Brandt Bronico en el medio; y Kerwin Vargas, Patrick Agyemang y Wilfried Zaha en la delantera.

Formación de Columbus Crew hoy

Por su parte, Wilfried Nancy presentó un esquema táctico 4-4-2 con el portero Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Yevhen Cheberko, Max Arfsten en el muro defensivo; Diego Rossi, Sean Zawadzki, Darlington Nagbe y Daniel Gazdag en el centro del campo; y Jacen Russell Rowe y Aliyu Ibrahim como delanteros.

