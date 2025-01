Así es "Campo del Cielo" en Chaco: meteoritos, mitos y leyendas

La ciudad más cercana a Campo del Cielo es Gancedo, a 12 kilómetros; la capital provincial se encuentra a 350 kilómetros.

El escritor Mariano Quirós, quien en 2019 publicó un libro ambientado en esta región chaqueña, señala que Campo del Cielo no es realmente una ciudad que figure en los mapas. En cambio, es el nombre que se le ha dado a este sitio emblemático de la provincia, también reconocido como Pigüen N’onaxá. “En realidad no es un pueblo. Aunque, sin dudas debería haber uno que tenga ese nombre. Como no lo hay, lo inventé”, comenta el autor en diálogo con colegas de TN.