Así es el "paso de la araña": el baile de una boda que se hizo viral con tutorial y todo

El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok tras la publicación de un video de la cuenta @yourmother1997. Todo comenzó en una boda, cuando una invitada sorprendió a los presentes con una coreografía fuera de lo común. En las imágenes, la joven se acuesta boca abajo y, con movimientos ágiles y coordinados, se desplaza girando de un lado al otro, captando la mirada de todos.

La creatividad del baile y la reacción del público hicieron que el clip se propagara rápidamente en la plataforma. “‘Eres una araña tan buena’, dicen al unísono”, escribió la autora en la descripción.

Cómo un baile en una boda se transformó en un fenómeno viral con su propio tutorial. La frase, repetida por quienes presenciaron el espectáculo, resalta la singularidad del baile y se ha convertido en un comentario recurrente entre los usuarios que replican el paso o opinan sobre el fenómeno.

Viralidad y repercusión del "paso de la araña" El fenómeno del "paso de la araña" no se limitó al video original. Ante la gran difusión, la joven publicó un tutorial mostrando cómo ejecutar la coreografía, permitiendo que otros internautas reproduzcan el movimiento que se volvió viral en la plataforma.

Embed @yourmother1997 Replying to @Azu Jelly Fish Jam - Techno Mix - Da Fokin El video de la coreografía en la fiesta, que ya supera las 46 millones de visualizaciones y acumula casi siete millones de “me gusta”, ha capturado la atención de usuarios en todo el mundo, provocando una avalancha de imitaciones y comentarios en la red social. Entre las reacciones se leen mensajes como: “Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seers humanos ganándole a la IA”, “Cómo se habrá enterado que podía hacer eso”, “Estoy honestamente en shock con lo que hizo” y “Cómo hago el pasod e la araña”.

