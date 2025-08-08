viernes 08 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2025 - 12:21
Informática.

Así es la nueva estafa virtual por mail que vacía las cuentas bancarias en segundos

Especialistas alertan acerca de métodos que utilizan vínculos falsos al final de correos masivos para capturar información y concretar las estafas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos. &nbsp;

Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos.

 

Durante los últimos días, expertos en protección digital y compañías del sector alertaron sobre una nueva técnica de estafa virtual que se propaga a través del correo electrónico y pone en riesgo a usuarios de múltiples servicios. Esta modalidad se vale de los enlaces para “cancelar suscripción” que suelen aparecer al pie de correos publicitarios o notificaciones de plataformas.

Lee además
Con el avance de la tecnología los delincuentes encontraron un terreno fértil para llevar a cabo estafas virtuales. audio
Podcast.

Crecen las estafas en Marketplace y la clonación de whatsapp
Fernando Bóveda.
Canal 4.

Hoy en Sin Límites conocé todo sobre las estafas en créditos prendarios

Al hacer clic, la persona puede ser redirigida a un sitio web fraudulento, diseñado para capturar claves bancarias, recolectar información sensible o instalar programas dañinos en el equipo.

Enlaces de "cancelar suscripción" se convirtieron en el recurso más frecuente para captar datos y vulnerar cuentas bancarias.

La compañía DNSFilter presentó un estudio que reveló la estadística más actualizada. Según el informe, aproximadamente uno de cada 644 clics en enlaces que contienen la expresión “cancelar suscripción” dirigió a los usuarios hacia páginas calificadas como maliciosas. Esto representó un riesgo real para quienes intentaron cesar la recepción de publicidad o darse de baja de boletines informativos, pero en realidad facilitaron el acceso a hackers.

Cómo funciona la estafa virtual

La estrategia de estos delincuentes cibernéticos consiste en enviar correos electrónicos que aparentan ser legítimos. El emisor emplea imágenes, formatos y logotipos muy parecidos a los oficiales para no levantar sospechas. Ante la saturación de mensajes repetidos, la persona hace clic en el enlace sin imaginar que detrás de ese botón puede ocultarse un ataque de phishing, una técnica para robar información.

En muchos casos, la víctima es dirigida a una página falsa que imita la original, donde se le solicita ingresar datos personales como usuario, correo electrónico o contraseñas bancarias. En otras ocasiones, la amenaza se concreta al instalar software malicioso que permite controlar el equipo o realizar espionaje digital.

Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos.

Uno de los objetivos más comunes de estos ciberataques es obtener datos bancarios o contraseñas, aunque la técnica permite diversas variantes. Los delincuentes digitales también intentan verificar si la cuenta de correo es activa para seguir enviando mensajes mediante otros métodos, exponiendo así a la víctima a futuras estafas, intentos de phishing o incluso robo de identidad en línea.

Además, esta práctica puede derivar en la instalación de software malicioso. Simplemente al ingresar al sitio fraudulento, el equipo —ya sea computadora o teléfono móvil— puede infectarse con archivos dañinos. Esto es especialmente peligroso en aparatos que carecen de un antivirus actualizado o que presentan escasas defensas, aumentando el riesgo de comprometer la información almacenada localmente.

Expertos en ciberseguridad destacaron que este tipo de estafa, basada en técnicas de ingeniería social, se aprovecha del hábito habitual de los usuarios de depurar sus bandejas de correo y cancelar suscripciones a listas molestas. En un entorno saturado de mensajes digitales, donde muchas personas intentan minimizar la cantidad de spam recibido, los enlaces para darse de baja pueden transformarse en un riesgo significativo si no se confirma cuidadosamente la procedencia del correo.

Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos.

Recomendaciones de los expertos

El estudio indicó cuáles son las técnicas más efectivas empleadas por los hackers para lograr sus objetivos. Entre las recomendaciones figura evitar pulsar directamente en enlaces de “cancelar suscripción” cuando el remitente resulte dudoso o el correo presente indicios sospechosos. Frecuentemente, las direcciones falsas contienen errores ortográficos, utilizan dominios no relacionados con la marca o incluyen términos poco comunes. Por lo general, las compañías legítimas mantienen un formato uniforme y remitentes claramente reconocibles.

Otra recomendación clave es acceder a las páginas oficiales del servicio escribiendo la dirección directamente en el navegador, en lugar de hacerlo a través del enlace recibido por correo. Al gestionar las bajas desde el sitio web original, se minimiza considerablemente el riesgo de ser víctima de fraudes. Además, los especialistas aconsejan emplear programas antivirus y sistemas de protección siempre actualizados, junto con soluciones de filtrado DNS que impiden la entrada a sitios considerados peligrosos.

Analizar el remitente, evitar clics automáticos y gestionar suscripciones sólo desde sitios oficiales integran las principales recomendaciones de seguridad.

Entre las recomendaciones más importantes se incluye la implementación de capas adicionales de seguridad en las aplicaciones bancarias, como la autenticación multifactor, junto con la vigilancia constante de cualquier actividad inusual en la cuenta. Mantener actualizados tanto el sistema operativo como las aplicaciones, así como contar con filtros mejorados para correos no deseados, funciona como un escudo eficaz contra la expansión de fraudes digitales.

Ingeniería social y persuasión visual: el nuevo desafío en la seguridad digital

El mismo reporte difundido por DNSFilter señaló que, detrás de cada enlace fraudulento, los atacantes optimizaron técnicas de persuasión visual. Utilizaron logotipos, paletas de colores y elementos característicos de marcas reconocidas para reducir la desconfianza y aumentar la cantidad de clics efectivos. Gracias al empleo de ingeniería social, la campaña no solo se enfocó en robar datos o dinero, sino también en ampliar la red de víctimas para futuros actos ilícitos.

El estudio detalló que el enlace de “cancelar suscripción” dejó de ser simplemente una opción para eliminarse de listas comerciales. Hoy en día, cada interacción dentro del correo electrónico requiere un control riguroso y una atención especial al contenido recibido. El aumento de mensajes con características fraudulentas ha llevado a usuarios y organizaciones a replantear sus métodos de higiene digital.

Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos.

Este fenómeno captó la atención de expertos en ciberseguridad en diversas regiones, motivando un aumento en las campañas de sensibilización. Aunque los programas antivirus y las tecnologías avanzadas han mejorado en la identificación de amenazas, la última responsabilidad recae en el usuario.

Reconocer remitentes auténticos, verificar con detalle las direcciones, ingresar a las cuentas únicamente por vías oficiales y evaluar los posibles riesgos son claves para reducir los daños causados por estas prácticas maliciosas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crecen las estafas en Marketplace y la clonación de whatsapp

Hoy en Sin Límites conocé todo sobre las estafas en créditos prendarios

Alertan por estafas millonarias en Jujuy: cómo son y cómo ver si fuiste víctima

Estrenó "Otro viernes de locos": ¿Qué dicen las críticas de la película?

Ni anchos ni rotos: la nueva tendencia 2025 en jeans que son furor

Lo que se lee ahora
Jeans.
Moda y tendencias.

Ni anchos ni rotos: la nueva tendencia 2025 en jeans que son furor

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

La mejor receta para hacer flan casero con dos ingredientes.
Riquísimo.

La receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

El presunto asesino serial de Jujuy "vendía comida y trabajaba como albañil"

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

La versión tradicional de carne combina una mezcla de salsa boloñesa con capas de pasta, salsa bechamel y queso.
Cocina.

Paso a paso, la mejor receta para hacer lasaña rápido y fácil

Obras en Ruta Nacional 34.
Atención.

Cortes y desvíos en una importante ruta de Jujuy hasta el 31 de agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel