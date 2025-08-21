Atlanta United vs Toronto FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Toronto FC y Atlanta United se enfrentarán en el Mercedes-Benz Stadium el próximo domingo 24 de agosto desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan Atlanta United y Toronto FC Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlanta United en partidos de la MLS Atlanta United viene de caer por 1 a 3 frente a Colorado Rapids. Ha empatado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 11 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Toronto FC en partidos de la MLS Toronto FC igualó 1-1 ante Columbus Crew en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 5 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Atlanta United en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Nashville SC: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Columbus Crew: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs San Diego FC: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New England Revolution: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Los Angeles FC: 5 de octubre - 23:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Toronto FC en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs CF Montréal: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs New England Revolution: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Columbus Crew: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Inter Miami: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Chicago Fire: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Horario Atlanta United y Toronto FC, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







