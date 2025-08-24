Atlético San Pedro es finalista de la Copa Jujuy 2025

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera)

El Club Atlético San Pedro le ganó 2 a 1 a Altos Hornos Zapla y es finalista de la Copa Jujuy 2025. Enfrentará a Monterrico Sur el 7 de septiembre en el estadio 23 de Agosto.

El Millonario buscará el bicampeonato en el certamen que reúne a todas las ligas de la provincia. Hasta el momento ningún equipo logró retener la corona.

En el primer tiempo el equipo de Jairo Morales Santos fue efectivo y se fue en ventaja por 2 a 1. Lucas Lucero (21 PT) y Juan Méndez (40 PT), marcaron los goles del Millonario. Facundo Torres, de penal, había empatado para el Merengue a los 24 minutos.

Atlético San Pedro finalista de la Copa Jujuy (Foto: Emma Vera). Los campeones de la Copa Jujuy 2018 - Club Atlético Cuyaya

2019 - Club Atlético Talleres de Perico

2021 - Club Atlético Gimnasia de Jujuy

2022 - Asociación Atlética La Mona 44

2023 - Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla

2024 - Club Atlético San Pedro

2025 - Monterrico Sur o Atlético San Pedro

