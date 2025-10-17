Atlético Tucumán vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Atlético Tucumán recibirá a San Lorenzo, en el marco de la fecha 13 del Clausura, el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Monumental de Tucumán.
Así llegan Atlético Tucumán y San Lorenzo
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura
Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Instituto. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura
San Lorenzo viene de perder contra San Martín (SJ) por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 6.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a San Lorenzo con un marcador de 1-0.
Bruno Amiconi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético Tucumán y San Lorenzo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
- Colombia y Perú: 19:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas
