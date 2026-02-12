Baja el Riesgo País y los bonos suben luego de la media sanción de la Reforma Laboral

El riesgo país y el dólar perforan barreras en Argentina tras media sanción a la reforma laboral. El peso se fortalece en Argentina mientras el índice que mide JP Morgan volvió a quedar por debajo de los 500 puntos con la aprobación de media reforma laboral.Foto: Bloomberg/Michael Nagle.

La economía argentina mostró señales de alivio en los mercados financieros este jueves 12 de febrero de 2026, luego de que el Senado diera media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En una jornada marcada por el debate político, los indicadores de riesgo soberano y el comportamiento de los bonos argentinos reflejaron una reacción positiva por parte de los inversores.

El riesgo país, medido por el índice EMBI, se ubicó en torno a los 500 puntos básicos, perforando ese umbral por primera vez en varios días y retrocediendo respecto a jornadas previas. Esta baja es interpretada por analistas como una señal de mayor confianza en el corto plazo, luego de que el proyecto avanzado en el Senado se mostrara como una mesura capaz de reducir incertidumbres políticas y económicas.

El tipo de cambio se encamina a encadenar asi su sexta rueda consecutiva a la baja. A las 13hs, el dólar oficial mayorista cedía otro 0.8% hasta los $1.394, su nivel más bajo desde octubre.

En el mercado de cambios también se observó una corrección a la baja de los dólares financieros. El tipo de cambio se encamina a encadenar asi su sexta rueda consecutiva a la baja. Junto con el descenso del riesgo país, los bonos soberanos argentinos operaron con subas en los mercados locales y internacionales. Según informes de la jornada, varios de los títulos públicos avanzaban hasta 0,3% desde la apertura de la rueda, a medida que los operadores ajustaban sus carteras en función de las expectativas de mayor certidumbre normativa.

El clima financiero también estuvo influido por movimientos en el mercado cambiario. En la bolsa porteña, el tipo de cambio oficial mostró leves ajustes a la baja, mientras que los inversores observaban con atención los flujos de capital y los niveles de reservas. Estas dinámicas reflejan un escenario donde los agentes económicos están descontando un menor riesgo de volatilidad política tras el voto en el Senado. Votación Reforma Laboral Los mercados recibieron con optimismo la media sanción de la reforma laboral; el riesgo país retrocedió y los títulos públicos argentinos mostraron avances. Reforma Laboral en Diputados No obstante, el descenso del riesgo país y el avance de los bonos argentinos no implican una resolución total de las incertidumbres económicas. El proyecto de reforma laboral aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados, y su eventual sanción definitiva seguirá siendo un factor clave para las expectativas de los inversores. Además, algunos analistas señalan que, pese a las mejoras puntuales en los activos locales, el mercado accionario experimentó volatilidad en sectores específicos, lo que muestra que el optimismo queda parcialmente matizado por otros factores macroeconómicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.