Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Banfield recibirá a Tigre, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Tigre Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura Banfield sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Riv. (M). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-0.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Banfield y Tigre, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.