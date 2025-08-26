Banfield vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Banfield recibirá a Tigre, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Banfield recibirá a Tigre, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Banfield sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Boca Juniors. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.
Tigre obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Independiente Riv. (M). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.