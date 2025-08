Boca Juniors: Juan Román Riquelme echó a dos históricos del club

Fútbol argentino. Morena Beltrán explicó por qué Lucas Blondel, su novio, no es usado por el DT de Boca

Sumado a eso, este miércoles por la tarde, a través de un comunicado difundido por las redes sociales, Riquelme tomó una decisión: hacer cambios en el Consejo de Fútbol, dejando fuera de la institución a Mauricio Serna y Raúl Cascini. El único integrante que continuaría es Marcelo “Chelo” Delgado, aunque todavía no está definido qué función cumplirá en la nueva estructura dirigencial.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución”, fueron las palabras que utilizó la entidad de la Ribera para confirmar la salida de dos miembros que no serán reubicados ya que las autoridades entendieron que no existe espacio para ellos en el organigrama. Hay que remarcar que quien continúa vinculado es Jorge Bermúdez, quien se encuentra de licencia en Colombia por asuntos personales.