Boca Juniors le ganó 3 a 1 a Barracas Central de visitante

Boca tuvo una gran reacción en el segundo tiempo y le ganó un partido importante a Barracas.

Boca Juniors venció 3-1 a Barracas Central en condición de visitante y consiguió un triunfo clave pensando en lo que viene. En primer lugar, este encuentro pendiente de la fecha 14 lo dejó en la tercera posición con 20 puntos , apenas uno por detrás de Central Córdoba y Estudiantes .

Fútbol. El antecedente de cuando un árbitro suspendió Boca–Gimnasia por amenazas y AFA lo reanudó

Además, el resultado le permitió mejorar su ubicación en la carrera hacia la próxima Copa Libertadores : acumula 53 unidades , a 9 del líder de esa tabla, Rosario Central , que ya tiene su clasificación asegurada . Boca arrancó el duelo con dificultades , pero en la segunda mitad logró revertir el marcador y cambiar el rumbo del partido tras un primer tiempo desfavorable .

Además, el conjunto de la Ribera se ubica un punto por encima de River , que permanece tercero y en zona de repechaje para la Copa Libertadores , mientras los dirigidos por Úbeda apuntan a volver al torneo continental después de dos temporadas fuera .

El Xeneize no tuvo un buen comienzo de partido, pero mostró su poder de reacción en el complemento.

El encuentro estuvo lejos de ser tranquilo: se jugó con interrupciones constantes , reclamos y varias jugadas controvertidas desde los primeros minutos. A los 3’ , Rafael Barrios , defensor de Barracas , le dio un golpe a Miguel Merentiel sin la pelota, lo que generó el pedido de expulsión por parte de todo Boca , aunque el árbitro solo le mostró tarjeta amarilla .

Leandro Paredes fue amonestado ante Barracas Central y tendrá que cumplir una suspensión.

Barracas Central se quedó con un jugador menos

No obstante, a los 14 minutos, el conjunto dirigido por Úbeda quedó con superioridad numérica. ¿El motivo? Iván Tapia vio la tarjeta roja. Ya había sido amonestado por una fricción con Paredes y, tras una entrada tardía sobre el mismo rival, Lamolina no dudó en mostrarle la segunda amarilla.

Pese a quedar con uno menos, Barracas no se desmoronó; por el contrario, reaccionó rápido. Rodrigo Insúa ganó de cabeza en la mitad del campo y, apenas cruzando el círculo central, lanzó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción a Marchesín, que alcanzó a retroceder pero no a evitar el gol.

El Guapo tenía clara su táctica y la ejecutó a la perfección: los diez jugadores restantes se replegaron cerca de su arco, apostando a la solidez defensiva y tratando de aprovechar la ansiedad de un Boca que movía la pelota de un lado a otro, sin encontrar espacios para lastimar.

Boca venció a Barracas y se acerca a la CONMEBOL Libertadores en 2026.

No fue hasta los 33 minutos cuando Boca logró generar una ocasión concreta. Paredes levantó la pelota con precisión para dejar a Merentiel frente al arquero Ledesma, aunque el delantero no alcanzó a conectar y la jugada se diluyó.

En los instantes finales del primer tiempo, nuevamente Paredes —el más lúcido del conjunto xeneize en una etapa sin brillo— probó desde media distancia, enviando un disparo que pasó muy cerca del travesaño. Poco después, Merentiel desbordó y envió un centro perfecto para Milton Giménez, quien cabeceó apenas desviado junto al poste.

Boca se quedó con un gran triunfo frente a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián Tapia este lunes.

El segundo tiempo, todo de Boca

La segunda mitad ofreció un desarrollo totalmente diferente. El inicio tuvo similitudes, ya que otra vez Boca reclamó una expulsión: Ruiz impactó con los tapones a Milton Delgado, pero Lamolina solo le mostró la amarilla. Incluso, el propio Ruiz había golpeado previamente a Paredes sin balón y había salido indemne.

Sin embargo, el rumbo del encuentro cambió poco después. Zeballos, que acababa de ingresar por Alarcón, empezó a generar peligro en la defensa del Guapo. Fue entonces cuando llegó la igualdad: a los 53 minutos, Exequiel, recién entrado, luchó una pelota dividida que terminó favoreciendo a Milton Giménez, quien recibió en la puerta del área y definió con un preciso remate cruzado.

Cuatro minutos más tarde, Milton Giménez volvió a hacerse presente, conectando de cabeza un centro preciso de Barinaga y dejando sin respuesta a Ledesma, para sellar el 2-1 parcial.

A partir de allí, el dominio fue absoluto del conjunto xeneize, que mantuvo el control del juego y empezó a reflejar su superioridad dentro del campo. El tercer tanto llegó por intermedio de Miguel Merentiel: el delantero uruguayo abrió hacia Zeballos, quien desbordó con velocidad y devolvió la pelota al medio para que su compañero, algo exigido, definiera con eficacia y estableciera el 3-1 definitivo.

Con este triunfo clave, Boca se coloca a solo un punto de Central Córdoba (SdE), actual líder de la Zona A. Además, supera a River en la tabla anual y se ubica en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, el gran objetivo tras dos años de ausencia.