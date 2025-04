Buenos Aires: qué decían los mensajes de los alumnos que planificaban una masacre en una escuela

“Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo . Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan , sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, escribió la chica que llevaba adelante la operación.

“Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento , ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino para el que se arrepiente también ”, advertía.

Mensajes donde planificaban la masacre en una escuela en Buenos Aires

“El tiroteo no será en un salón nada más, sino que será en varios”, aclaraba, quien decía tener acceso a armas a través de su padrastro. “Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar. Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, marcó en los mensajes.

“Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca, para, después dispararle”, señalaba otro de los estudiantes involucrados. “Podemos hacerlo ahora, a esta edad, y escapar”, sostuvo uno de los menores. “¿Seguro? “, le preguntó la chica, a lo que responde con que “él no tiene la idea de matarse" una vez que concreten la masacre. “Yo por mi parte me voy a matar”, replicó la joven.

“¿Entonces hacemos el tiroteo y nos matamos? “, indaga uno de los chicos. “Por mi parte yo sí lo voy a hacer", sostuvo ella. “No es ir y matar a quien vos quieras. Es ir y con las armas disparar para todos lados siempre y cuando le den al objetivo. ¿Se entiende?”, agregó otro de los jóvenes. “Ahora estoy en clases, luego lo explico, ya que soy amante de los tiroteos escolares”, contestó uno de los involucrados. “La Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga”, indicó otro de los miembros del grupo.

Los audios

Se conoció una conversación telefónica entre dos de los alumnos que planificaban la masacre, la chica y otro de los involucrados, quien le dice que él no se sumará al plan e intenta convencerla de que no lo hagan porque “son muy jóvenes todavía”.

“No, no sé, no quiero. La verdad no me quiero meter en más problemas. No sé qué decirte la verdad, es mejor que no lo hagan. Porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?”, preguntó el joven.

“Sí”, le dice ella. “¿Y cuándo? ¿El año que viene, el 13 de julio, dijiste?”, repregunta él y recibe la contestación afirmativa de ella, quien le detalla que ese es el día de su cumpleaños. Luego el joven le afirma que no participará, aunque le pide que lo deje permanecer en el grupo “Buen, sabes que, yo no voy a estar, que tengas suerte. Pero no me saques del grupo porque me gusta ver el chisme”.

La denuncia en Buenos Aires

Los padres de los alumnos radicaron la denuncia en la comisaría 2º de Escobar y mantuvieron una reunión con las autoridades del colegio para saber si estaban al tanto de la situación. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana, cuyo titular es Fernando Martín Reina.

La primera medida es tomarles declaración a los padres de los alumnos. Se realizaron allanamientos, en los que se secuestraron teléfonos que van a ser analizados en las próximas horas para tratar de confirmar lo que se observa en los chats que viralizaron los padres. No se encontraron armas en los procedimientos.

La Justicia de Menores que interviene en el caso ordenó que durante cuatro meses los chicos involucrados no podrán acercarse a un radio de 100 metros de la escuela, deberán recibir educación virtual o de otro tipo, para que no pierdan dictado de clases.