11 de septiembre de 2025 - 17:49
Jujuy.

Buscan imponer el nombre de José Santos Salinas al complejo ministerial de Educación

El proyecto homenajear a quien fue ministro de Hipólito Yrigoyen, implementó los guardapolvos blancos y participó en la Reforma Universitaria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Complejo ministerial del barrio Malvinas.

Complejo ministerial del barrio Malvinas.

Este proyecto tiene que ver con la imposición de nombre del complejo ministerial inaugurado en 2021, al cual le faltaba el nombre. Me parece que es una reivindicación justa y ese ministerio tiene que llevarlo”, expresó Pizarro.

Durante su intervención, el funcionario recordó la figura de Salinas y resaltó sus aportes a la educación argentina. “José Santos Salinas fue el que implementó los guardapolvos blancos en el país como prenda de igualdad. Además, fue quien permitió que se elaboraran los principios rectores de la Reforma Universitaria del 18, cuando Yrigoyen lo envió a Córdoba como interventor de la casa de estudios”, señaló.

image

En esa línea, Pizarro destacó que es importante recuperar su legado: “Me parece que es compromiso de cada uno de nosotros hacer llegar a nuestras escuelas y colegios la historia de quién fue José Santos Salinas, para que no quede en el olvido”.

El candidato también aprovechó la ocasión para saludar a los docentes en su día y cuestionar decisiones del gobierno nacional: “Es un gusto venir a esta institución fundamental de la vida política y democrática. Hoy quiero saludar a todos los maestros y maestras, y también expresar nuestra preocupación porque ayer recibieron la triste noticia de que el Gobierno Nacional volvió a vetar la Ley de Financiamiento Educativo”.

Finalmente, Pizarro subrayó que la iniciativa busca poner en valor la identidad jujeña y la educación pública: “Estamos convencidos de que rescatar a personalidades como Salinas es parte de fortalecer nuestra historia, defender la educación y reconocer a quienes dejaron huella en el país”.

