Buscan imponer el nombre de José Santos Salinas al complejo ministerial de Educación

En el marco de una visita a la Legislatura, el secretario de Energía y candidato a diputado nacional por el frente Jujuy Crece, Mario Pizarro , presentó un proyecto para que el complejo ministerial de Educación lleve el nombre de José Santos Salinas , reconocido jujeño que ocupó el cargo de ministro de Educación durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

“ Este proyecto tiene que ver con la imposición de nombre del complejo ministerial inaugurado en 2021, al cual le faltaba el nombre. Me parece que es una reivindicación justa y ese ministerio tiene que llevarlo ”, expresó Pizarro.

Durante su intervención, el funcionario recordó la figura de Salinas y resaltó sus aportes a la educación argentina. “ José Santos Salinas fue el que implementó los guardapolvos blancos en el país como prenda de igualdad . Además, fue quien permitió que se elaboraran los principios rectores de la Reforma Universitaria del 18, cuando Yrigoyen lo envió a Córdoba como interventor de la casa de estudios”, señaló.

En esa línea, Pizarro destacó que es importante recuperar su legado: “Me parece que es compromiso de cada uno de nosotros hacer llegar a nuestras escuelas y colegios la historia de quién fue José Santos Salinas, para que no quede en el olvido”.

El candidato también aprovechó la ocasión para saludar a los docentes en su día y cuestionar decisiones del gobierno nacional: “Es un gusto venir a esta institución fundamental de la vida política y democrática. Hoy quiero saludar a todos los maestros y maestras, y también expresar nuestra preocupación porque ayer recibieron la triste noticia de que el Gobierno Nacional volvió a vetar la Ley de Financiamiento Educativo”.

Finalmente, Pizarro subrayó que la iniciativa busca poner en valor la identidad jujeña y la educación pública: “Estamos convencidos de que rescatar a personalidades como Salinas es parte de fortalecer nuestra historia, defender la educación y reconocer a quienes dejaron huella en el país”.