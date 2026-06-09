Alerta Sofía: gran operativo para buscar a otra adolescente en Córdoba

El Ministerio de Seguridad de Córdoba difundió los datos de la menor para facilitar su identificación. De acuerdo con la descripción oficial, mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene cabello negro .

Una intensa búsqueda se desplegó en Córdoba para encontrar a Luciana Aylén Barrios Alarcón , una adolescente de 15 años que fue vista por última vez este lunes al mediodía, luego de salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad de Colonia Caroya.

País. "Estamos con congoja y preocupación", dijo un periodista cordobés a Canal 4 sobre la búsqueda de Luciana

Crimen. Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

La joven se retiró del establecimiento educativo cerca de las 12, al finalizar la jornada escolar, pero nunca llegó a su casa. Ante la falta de noticias y al no poder comunicarse con ella, su madre realizó la denuncia formal y se activó un operativo de búsqueda que mantiene en alerta a la ciudad.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la investigación, una compañera fue la última persona que tuvo contacto con Luciana. Según relató, ambas se separaron después de salir del colegio y la adolescente quedó sola en una parada, esperando el colectivo para regresar a su casa.

Desde ese momento no se supo más nada de ella. La incertidumbre creció con el paso de las horas y la búsqueda se extendió a distintos sectores de Colonia Caroya y zonas cercanas.

La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti, de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, que trabaja para reconstruir los movimientos de la adolescente después de su salida de la escuela.

Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Córdoba

Cómo es Luciana y qué ropa llevaba

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron los datos físicos de la adolescente. Luciana tiene 15 años, mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura delgada, tez trigueña y tiene el cabello largo de color negro.

Al momento de ser vista por última vez, vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Su imagen fue difundida por canales oficiales y redes sociales, con el pedido de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con la Policía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

El operativo de búsqueda en Córdoba

El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un amplio operativo para intentar localizarla. Las tareas incluyen rastrillajes en sectores urbanos y rurales, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios a personas del entorno de la adolescente.

En el procedimiento trabajan alrededor de 90 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero. El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, también se trasladó a Colonia Caroya para supervisar el operativo.

Hasta el momento, las autoridades no informaron una hipótesis concreta sobre lo ocurrido y mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Por ahora, tampoco se decretó la Alerta Sofía.

image

Dónde aportar información

Las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciana. Quienes puedan aportar algún dato deben comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

En este tipo de casos, cualquier información, aunque parezca mínima, puede ser clave para orientar la búsqueda.

Lo que tenés que saber