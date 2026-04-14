Buscan a una adolescente de 13 años desaparecida en Abra Pampa

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) emitió un alerta para dar con el paradero de Luciana Fernanda Valdiviezo, de 13 años, quien se encuentra desaparecida desde el 13 de abril de 2026. Según se informó, la denuncia fue radicada el 14 de abril y la joven tiene domicilio en Abra Pampa.

Buscan a una adolescente de 13 años desaparecida en Abra Pampa Buscan a una adolescente de 13 años desaparecida en Abra Pampa Características físicas y vestimenta De acuerdo a los datos difundidos, la adolescente es de contextura física media, tez morena, cabello corto con flequillo de color negro y una estatura aproximada de 1,50 metros.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón jeans azul, un buzo con capucha color negro y zapatos escolares.

Solicitud de colaboración a la comunidad Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero.

Quienes puedan brindar datos deben comunicarse a las líneas 911, 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana. Las autoridades continúan con las tareas de búsqueda y activaron los protocolos correspondientes para localizar a la adolescente lo antes posible.

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