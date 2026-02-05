Buscan a una mujer y una bebé de la localidad de Tumbaya

El CINDAC activó la búsqueda de teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Angeles Alison Alancay de dos años, ambas oriundas de Tumbaya, provincia de Jujuy.

El CINDAC (Comité de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad) activó la búsqueda de Teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Angeles Alison Alancay de dos años, ambas oriundas de Tumbaya, provincia de Jujuy.

La última vez que fue vista, Teresa de 1,50 metros de estatura, contextura delgada, tez trigueña y cabello negro largo, vestía un pullover rosa, pantalón deportivo gris y zapatillas blancas, mientras que la niña Nicole, vestía una campera rosa con orejas.

Qué hacer en caso de tener algún dato sobre ellas Desde el Comité solicitan a quienes tengan datos sobre estas personas, llamar al 911, enviar un whatsapp al 3886828607 / 3886860239 o también acercarse a la comisaría más cercana.

La desaparición ocurrió el pasado lunes 2 de febrero y la denuncia fue realizada hoy jueves 5.

