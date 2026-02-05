jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 19:25
Desaparecidas.

Buscan a una mujer y una bebé de la localidad de Tumbaya

El CINDAC informó la búsqueda de Teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Ángeles Alancay de dos, ambas de la localidad de Tumbaya.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El CINDAC activó la búsqueda de teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Angeles Alison Alancay de dos años, ambas oriundas de Tumbaya, provincia de Jujuy.

El CINDAC activó la búsqueda de teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Angeles Alison Alancay de dos años, ambas oriundas de Tumbaya, provincia de Jujuy. 

El CINDAC (Comité de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad) activó la búsqueda de Teresa Herminda Lamas de 37 años y Nicole de los Angeles Alison Alancay de dos años, ambas oriundas de Tumbaya, provincia de Jujuy.

La última vez que fue vista, Teresa de 1,50 metros de estatura, contextura delgada, tez trigueña y cabello negro largo, vestía un pullover rosa, pantalón deportivo gris y zapatillas blancas, mientras que la niña Nicole, vestía una campera rosa con orejas.

Qué hacer en caso de tener algún dato sobre ellas

Desde el Comité solicitan a quienes tengan datos sobre estas personas, llamar al 911, enviar un whatsapp al 3886828607 / 3886860239 o también acercarse a la comisaría más cercana.

La desaparición ocurrió el pasado lunes 2 de febrero y la denuncia fue realizada hoy jueves 5.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 6.37.38 PM

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Por  Ramiro Menacho

