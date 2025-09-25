Cambios en el tránsito por la Elección de la Representante Nacional de la FNE 2025

El viernes 26 de septiembre a partir de las 21 horas, se llevará a cabo la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio “23 de Agosto” por la FNE 2025. Por eso confirmaron desde la Dirección de Tránsito y Transporte que depende de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad, que habrá un operativo especial de tránsito.
Se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del estadio y modificaciones en el recorrido del transporte urbano de pasajeros para garantizar la seguridad de los asistentes y el orden vehicular en la zona, por los que recomendaron a vecinos y conductores circular con precaución.
Transporte público
Los cambios en recorridos del transporte urbano comenzarán a las 17 horas hasta finalizar el servicio. El recorrido de ida será por Av. Savio, derivador Párroco Marshke a la altura Riobamba, Chimborazo, Las Heras, Pasaje Posadas, Párroco Marshke, Hipólito Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y el recorrido habitual. El recorrido de regreso será por Av. El Éxodo, Pueyrredón, Leandro Alem, Av. Savio y el recorrido habitual.
Las paradas provisorias
- Las Heras y Chaco
- Las Heras y Cuyo
- Las Heras y Los Andes
- Las Heras y Rastreador
Los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, por lo que estará prohibido estacionar en el sector desde las 12 horas del viernes.
Cortes de tránsito desde las 18 horas
- Av. Savio ingreso a Lincoln
- Lincoln y Taboada
- Av. Pco. Marshke ingreso (altura Rotonda de Las Américas)
- Derivador ingreso Av. Savio (altura Rotonda de Las Américas)
- Éxodo y Pueyrredón
- Cerro Aguilar y Éxodo
- Tumusla y Éxodo
- Santa Bárbara y Éxodo
- Humahuaca y Tumusla
- Humahuaca y Calilegua
- Caseros y Santa Bárbara
- Caseros y Los Decididos
- Caseros y Los 33 Orientales
- Pueyrredón y Hugo Wast (circulación en ambos sentidos)
- Despejes y prohibición de estacionamiento
- Santa Bárbara entre Éxodo y Caseros
- Humahuaca entre Tumusla y Pichincha
