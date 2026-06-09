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9 de junio de 2026 - 07:02
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Canadá y Bosnia se enfrentan por primera vez en el inicio del Grupo B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Canadá vs Bosnia-Herz.. El duelo, a disputarse en el estadio Toronto el viernes 12 de junio, comenzará a las 16:00 (hora Argentina).

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Canadá y Bosnia se enfrentan por primera vez en el inicio del Grupo B
BsAs (DataFactory)

Canadá recibe el próximo viernes 12 de junio a Bosnia-Herz. por la fecha 1 del grupo B del Mundial, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

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Sin antecedentes entre sí, Canadá y Bosnia se enfrentarán por primera vez en la historia en esta edición. Será el partido debut del Grupo B, que también integran Catar y Suiza.

El combinado dirigido por Jesse Marsch será por primera vez anfitrión del certamen y disputará su tercer Mundial, tras sus participaciones en México 1986, donde finalizó en el cuarto lugar del Grupo C sin convertir goles, y Catar 2022, en el que tampoco logró sumar puntos ni superar la fase de grupos.

Es una de las selecciones que más partidos jugaron sin lograr triunfos, junto con El Salvador, con 6 presentaciones sin victorias.

Bosnia, en tanto, volverá a jugar una Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia, tras su única participación en 2014, edición en la que quedó eliminada en fase de grupos con una victoria y dos derrotas.

Los Dragones sellaron su clasificación al Mundial 2026 tras dar un batacazo histórico frente a Italia en el repechaje, ganando 4-1 en penales tras igualar 1-1.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Canadá en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo B - Fecha 2: vs Catar: 18 de junio - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Suiza: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bosnia-Herz. en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo B - Fecha 2: vs Suiza: 18 de junio - 16:00 (hora Argentina)
  • Grupo B - Fecha 3: vs Catar: 24 de junio - 16:00 (hora Argentina)
Horario Canadá y Bosnia-Herz., según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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