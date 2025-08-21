En el marco del 213° Aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy organiza las actividades oficiales para rendir homenaje a la gesta histórica que marcó la identidad del pueblo jujeño y el camino hacia la libertad de la Patria, entre ellas el tradicional desfile en Alto Comedero.
Canal 4 acompañará a la comunidad con una transmisión especial en vivo desde las 10 horas, evento exclusivo para los clientes, acercando a los hogares de toda la provincia la emoción y el fervor patrio de este acontecimiento que congrega cientos de personas.
Actos centrales del Éxodo Jujeño en Alto Comedero
El sábado 23 de agosto se desarrollará el tradicional desfile cívico, militar y gaucho sobre avenida Forestal de Alto Comedero, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones tradicionalistas y gauchas.
Éxodo Jujeño
Canal 4 transmitirá en vivo el desfile cívico-militar por el Éxodo Jujeño (Foto ilustrativa)
La Municipalidad destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, recordando el sacrificio y la valentía de quienes protagonizaron aquella gesta heroica de 1812 que fue clave para el futuro del país.
Operativo de tránsito y transporte
Para garantizar el normal desarrollo del desfile, se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.
Los detalles del cortes y cambios
Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:
- Forestal y Caimancito
- Tte. Nívoli y Bolsán
- Aguas Calientes y Yuto
- Snopek y Yuto
- Snopek y Bolsán
- El Arenal y Yuto
- Yuto y Pje. Arrayanal
- Yuto y Mina 9 de Octubre
- Yuto y Las Lajitas
- Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
- Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
- Snopek y Colectora Av. Forestal
Modificación de recorridos de las líneas de transporte
- Líneas San Jorge 7 y 45
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Línea San Jorge 1
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
- Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.
