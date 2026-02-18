miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 15:52
Salud.

Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

El SAME informó 1019 asistencias durante el finde de Carnaval y 3511 en toda la semana, y destacó que este año no hubo fallecidos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Imagen creada con IA.

Imagen creada con IA.

Durante los festejos de Carnaval en Jujuy, el SAME 107 registró 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito y destacó un dato clave: no hubo fallecidos en siniestros viales durante el operativo de este año. Así lo informó el director del servicio, Dr. Pablo Jure, en diálogo con Canal 4.

Lee además
Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy
Servicio.

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy
Multas durante Carnaval (foto ilustrativa).
Controles.

Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

El funcionario remarcó además el trabajo articulado con la red hospitalaria de la provincia y valoró el rol de los controles viales, especialmente los de alcoholemia.

“Fue intenso”: el balance general del operativo

En la entrevista, Jure comenzó agradeciendo a todo el sistema sanitario y a los hospitales que reforzaron la atención durante los días de mayor movimiento en la provincia, tanto en el norte como en el Ramal y zonas urbanas.

Fue intenso. La verdad quiero, primero que nada, agradecer todo lo que es el sistema sanitario, desde todos los hospitales y la red hospitalaria”, expresó.

1019 asistencias y 36 coberturas simultáneas durante Carnaval

cerro negro
Asistencias del SAME durante Carnaval.

Asistencias del SAME durante Carnaval.

Según detalló el director del SAME 107, el operativo específico de Carnaval dejó:

  • 1019 asistencias realizadas vinculadas a las coberturas del Carnaval.

  • 36 coberturas simultáneas en toda la provincia, desde el jueves hasta el cierre del operativo.

Hicimos 1019 asistencias solamente separadas por las coberturas del Carnaval, que fueron 36 coberturas simultáneas en toda la provincia”, explicó.

3511 asistencias en la semana y 171 por siniestralidad vial

Jure indicó que, además del despliegue en festejos, el sistema continuó con la atención habitual de emergencias:

  • 3511 asistencias en lo que fue la semana.

  • 171 asistencias por siniestralidad vial.

“No hemos tenido ningún fallecido este año”

En otro tramo de la entrevista, el titular del SAME 107 subrayó que el saldo fue positivo en comparación con 2025:

Destacó también que "no hemos tenido ningún fallecido este año. El año pasado tuvimos dos”, afirmó, y vinculó el resultado al refuerzo de los controles de alcoholemia.

San Pedro, el punto con más demanda: 118 asistencias en el corso

Consultado sobre dónde se concentraron más intervenciones, Jure señaló que el mayor número se dio en el Ramal:

“En San Pedro y en Ledesma… la noche que más asistencia tuvieron fueron 118, en los corzos de San Pedro”, indicó.

También explicó que el incremento de atenciones se debió a dos factores: el crecimiento del sistema de emergencias y el fuerte movimiento turístico.

“Ha superado ampliamente al año pasado, por el crecimiento del sistema de emergencia y por otro lado destacar la enorme cantidad de turismo”, sostuvo, y agregó que se asistió a visitantes por distintos cuadros como mal agudo de montaña, problemas gastrointestinales y descompensaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Carnaval en Jujuy: en tres días hubo casi la mitad de las multas por alcoholemia que en todo enero

Carnaval récord: 3 millones de turistas y más de $1 billón en gastos en todo el país

Martes de Chaya en Jujuy: los jujeños disfrutaron del cierre del Carnaval grande

Estado de rutas este martes 17 de febrero en Jujuy

Lo que se lee ahora
Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Tutorias en el secundario. video
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Polémica por las licencias médicas.   video
Política.

Licencias médicas: qué dice la ley actual y el artículo que el Gobierno va a eliminar

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Hoy rige la nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel