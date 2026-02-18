Carnaval en Jujuy: hubo 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito

Durante los festejos de Carnaval en Jujuy , el SAME 107 registró 171 asistencias médicas por accidentes de tránsito y destacó un dato clave: no hubo fallecidos en siniestros viales durante el operativo de este año. Así lo informó el director del servicio, Dr. Pablo Jure , en diálogo con Canal 4.

El funcionario remarcó además el trabajo articulado con la red hospitalaria de la provincia y valoró el rol de los controles viales, especialmente los de alcoholemia.

En la entrevista, Jure comenzó agradeciendo a todo el sistema sanitario y a los hospitales que reforzaron la atención durante los días de mayor movimiento en la provincia, tanto en el norte como en el Ramal y zonas urbanas.

“ Fue intenso . La verdad quiero, primero que nada, agradecer todo lo que es el sistema sanitario , desde todos los hospitales y la red hospitalaria”, expresó.

1019 asistencias y 36 coberturas simultáneas durante Carnaval

cerro negro Asistencias del SAME durante Carnaval.

Según detalló el director del SAME 107, el operativo específico de Carnaval dejó:

1019 asistencias realizadas vinculadas a las coberturas del Carnaval.

36 coberturas simultáneas en toda la provincia, desde el jueves hasta el cierre del operativo.

“Hicimos 1019 asistencias solamente separadas por las coberturas del Carnaval, que fueron 36 coberturas simultáneas en toda la provincia”, explicó.

3511 asistencias en la semana y 171 por siniestralidad vial

Jure indicó que, además del despliegue en festejos, el sistema continuó con la atención habitual de emergencias:

3511 asistencias en lo que fue la semana .

171 asistencias por siniestralidad vial.

“No hemos tenido ningún fallecido este año”

En otro tramo de la entrevista, el titular del SAME 107 subrayó que el saldo fue positivo en comparación con 2025:

Destacó también que "no hemos tenido ningún fallecido este año. El año pasado tuvimos dos”, afirmó, y vinculó el resultado al refuerzo de los controles de alcoholemia.

San Pedro, el punto con más demanda: 118 asistencias en el corso

Consultado sobre dónde se concentraron más intervenciones, Jure señaló que el mayor número se dio en el Ramal:

“En San Pedro y en Ledesma… la noche que más asistencia tuvieron fueron 118, en los corzos de San Pedro”, indicó.

También explicó que el incremento de atenciones se debió a dos factores: el crecimiento del sistema de emergencias y el fuerte movimiento turístico.

“Ha superado ampliamente al año pasado, por el crecimiento del sistema de emergencia y por otro lado destacar la enorme cantidad de turismo”, sostuvo, y agregó que se asistió a visitantes por distintos cuadros como mal agudo de montaña, problemas gastrointestinales y descompensaciones.