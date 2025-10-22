miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 21:21
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: cerró la investigación y piden la elevación a juicio

La Justicia chaqueña avanza hacia el juicio por la desaparición de María Luz Herrera, la joven de 26 años que fue vista por última vez en septiembre de 2023.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Detenidos por el caso.

Detenidos por el caso.

El fiscal Gustavo Valero confirmó que los dos hombres imputados en la causa por la desaparición de María Luz Herrera, la joven de 26 años vista por última vez el 26 de septiembre de 2023 en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), serán acusados formalmente por femicidio y participación necesaria.

Lee además
Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá
Justicia.

Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá
Detenidos por el caso María Luz Herrera
Etapa final.

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Durante una entrevista con Canal 4 de Jujuy, Valero explicó que esta semana se presentó el requerimiento de elevación a juicio, luego de incorporar nuevas pruebas. “Estamos esperando el plazo de tres días para ver si la defensa interpone algún recurso. Una vez que quede firme, la causa avanzará hacia el juicio”, señaló.

María Luz Herrera
Mar&iacute;a Luz Herrera.

María Luz Herrera.

El fiscal detalló que, a partir de la investigación, se pudo reconstruir parte del recorrido de los sospechosos el día de la desaparición: “Se constató que uno de los imputados se trasladó con una camioneta hasta una estación de servicio cercana al domicilio, donde cargó combustible en un bidón y apagó su teléfono por más de cuatro horas. Luego se reactivó la señal en la ruta 95, al norte de la ciudad”.

Valero agregó que “todo indica que el imputado conocía a la víctima, convivían y mantuvieron contacto esa mañana antes de su desaparición”. También se confirmó la participación del padre del acusado, a quien se le secuestró el celular a partir de una intervención de la Fiscalía Federal de Salta, lo que permitió avanzar en la investigación.

Sobre el avance judicial, el fiscal aclaró: “Una de las acusaciones será por femicidio y la otra por participación necesaria. Estamos próximos a la instancia de juicio y seguimos en contacto con la familia para mantenerlos informados”.

La familia de María Luz Herrera aguarda justicia tras más de dos años de incertidumbre, mientras la causa se encamina finalmente a un proceso oral.

Embed - CASO MARIA LUZ HERRERA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se cumplen 2 años sin María Luz Herrera: el desgarrador pedido de justicia del papá

Caso María Luz Herrera: citaron a los detenidos y la causa se encamina a juicio

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

El Gobierno anunció una reforma laboral con salarios establecidos según el rendimiento del empleado

El pueblo del norte que ofrece un paisaje con aves único y asusta a todos por su nombre

Lo que se lee ahora
Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Las más leídas

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

Chequeado Corrección: por error se mencionó como 22 de octubre la fecha de la visita de Milei a Corrientes cuando debió decir 11 de octubre
Chequeado.

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco video
Indignante.

Robaron el bastón de la virgen y otras pertenencias del santuario de Río Blanco

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel