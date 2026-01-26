lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 12:21
Música.

Charly García asombró en Punta del Este: reapareció en el Festival Medio y Medio y emocionó a todos

El músico apareció de manera inesperada en Punta del Este y emocionó al público durante el show de León Gieco en el festival Medio y Medio.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Charly García en Punta del Este

Charly García en Punta del Este

Este sábado en Punta del Este, Uruguay, Charly García volvió a estar en el centro de la escena durante la última jornada del Festival Medio y Medio, donde fue visto sin aviso en el recital de su amigo León Gieco, quien se presentaba junto a la murga Agarrate Catalina.

charly garcia (1)

Una llegada inesperada y emotiva

García llegó a Punta del Este sin anunciar su visita y fue captado por los asistentes mientras ingresaba al festival en silla de ruedas, vestido de negro y con anteojos oscuros, acompañado por su amigo Fabián “Zorrito” Von Quintiero.

La sorpresa fue mayor cuando Gieco lo reconoció en el lugar y exclamó ante el público: “¿Mirá quién vino?”, provocando una ovación espontánea entre los fans y los músicos presentes.

Música, historia y complicidad entre leyendas

Durante la noche, Gieco interpretó el tema “Los Salieris de Charly”, una canción que compuso en 1992 en homenaje a García. Desde un costado del escenario, Charly siguió la interpretación con atención, lo que se transformó en uno de los momentos más emotivos del recital.

Aunque el cantante no subió a tocar, su presencia fue celebrada como si hubiera estado sobre el escenario. La salida de Gieco junto a Agarrate Catalina unió estilos y generaciones del rock argentino y la murga uruguaya en un mismo espectáculo.

¿Qué sigue para Charly García en Uruguay?

La visita de García a Uruguay se da en el marco de la celebración de los 30 años del Festival Medio y Medio, uno de los eventos musicales más emblemáticos del verano en Punta del Este. Además, está previsto que este martes se realice un show especial por los 60 años de Fabián “Zorrito” Von Quintiero, donde existe la posibilidad de que Charly pueda subir al escenario y participar de la música en vivo.

La presencia inesperada de Charly García confirmó que, incluso lejos de los grandes escenarios propios, su sola llegada sigue siendo noticia para los fanáticos y amantes del rock nacional.

