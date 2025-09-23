martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 19:36
Siniestro.

Choque frontal sobre Ruta 2 dejó un herido con lesiones leves

El siniestro ocurrió entre un auto y una camioneta que chocaron de frente cuando uno de ellos quiso hacer una maniobra en U.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota y un auto Toyota colisionaron de frente, luego de que uno de los vehículos intentara realizar una maniobra en U. En el auto viajaba una persona, mientras que en la camioneta se desplazaban tres ocupantes.

Como consecuencia del impacto, uno de los involucrados sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar por personal del SAME. Los test de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia, Seguridad Vial y Bomberos, quienes ordenaron el tránsito y aseguraron la zona hasta la remoción de los vehículos.

