Choque múltiple en Ruta 34 entre Salta y Jujuy: hay tres personas heridas

Pasadas las 11:30 de la mañana de este viernes 15 de agosto, cuatro vehículos protagonizaron un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 34, en el tramo que conecta las provincias de Salta y Jujuy. Como consecuencia del fuerte impacto, tres personas resultaron heridas, fueron asistidas en el lugar por el SAME y luego derivadas al hospital más cercano.

Qué pasó en el choque de Ruta 34: los detalles De acuerdo a los primeros datos recabados, alrededor de las 11:30 de este viernes, por causas que aún son materia de investigación, cuatro vehículos protagonizaron un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Pampa Blanca, en el límite entre Jujuy y Salta.

accidente pampa blanca (3) Fuentes oficiales informaron que en tres de los rodados los ocupantes resultaron ilesos, mientras que en uno de los automóviles tres personas adultas sufrieron diversas heridas, por lo que fueron asistidas en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladadas al hospital más cercano.

Entre los vehículos involucrados se encontraba un colectivo de larga distancia que viajaba desde Mendoza con destino a la provincia de Jujuy. A los choferes se les practicó el test de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos en todos los casos.

accidente pampa blanca (4)

