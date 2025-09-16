Choque y vuelco de una camioneta en la Ruta Nacional 66

Un fuerte choque se registró este martes sobre la Ruta Nacional 66, en el tramo que conecta la ciudad de Palpalá con Perico. Una camioneta Toyota Hilux blanca protagonizó un choque con un automóvil Ford y terminó volcada sobre la calzada, generando complicaciones en el tránsito.

WhatsApp Image 2025-09-16 at 11.05.46 Según informó el comisario Pablo Herrera Silvetti, la Comisaría 21 se encuentra trabajando en el accidente donde una persona resultó lesionada en el siniestro y fue trasladada de inmediato al Hospital Wenceslao Gallardo para recibir atención médica. Hasta el momento no se confirmó la cantidad de ocupantes que viajaban en la camioneta.

CHOQUE Choque en Ruta Nacional 66 Personal policial, junto a bomberos y equipos de rescate, trabajaron intensamente para girar el vehículo y despejar la ruta, mientras se realizaban las tareas de investigación para determinar las causas del accidente.

El comisario Herrera Silvetti explicó que la fuerza mantiene un operativo preventivo y de control en la zona, dado que el vuelco generó una importante congestión vehicular en la arteria nacional.

