martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 11:36
Tránsito.

Choque y vuelco de una camioneta en la Ruta Nacional 66

Una camioneta volcó en la RN 66 camino a Perico. Un hombre fue trasladado al hospital Wenceslao Gallardo. Policía y bomberos trabajan en la zona.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Según informó el comisario Pablo Herrera Silvetti, la Comisaría 21 se encuentra trabajando en el accidente donde una persona resultó lesionada en el siniestro y fue trasladada de inmediato al Hospital Wenceslao Gallardo para recibir atención médica. Hasta el momento no se confirmó la cantidad de ocupantes que viajaban en la camioneta.

Choque en Ruta Nacional 66

Personal policial, junto a bomberos y equipos de rescate, trabajaron intensamente para girar el vehículo y despejar la ruta, mientras se realizaban las tareas de investigación para determinar las causas del accidente.

El comisario Herrera Silvetti explicó que la fuerza mantiene un operativo preventivo y de control en la zona, dado que el vuelco generó una importante congestión vehicular en la arteria nacional.

