Cierre de Fate: dictaron conciliación obligatoria

La fábrica de neumáticos Fate anunció su cierre definitivo y echará a más de 900 empleados

La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de su planta en Virreyes, partido de San Fernando (Buenos Aires) . La decisión implica el despido de 920 trabajadores y el fin de la producción tras más de ocho décadas de actividad.

En un comunicado, la compañía informó que “cesa la actividad” desde hoy en su planta industrial de Virreyes, lo que deja sin empleo a toda su dotación.

Según Infobae, Fate —propiedad de la familia Madanes Quintanilla — definió un cierre “definitivo”, con liquidación del negocio , y aseguró que pagará lo que corresponde a empleados y compromisos con proveedores y bancos.

En un medio nacional (TN), referentes de la empresa, sostuvieron que la medida se tomó por “cambios en las condiciones de mercado” y recordó su rol industrial, con producción de neumáticos radiales para transporte y presencia exportadora.

“Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”. La noticia llega en un contexto de creciente crisis para el sector industrial local en general, con fuerte impacto por la apertura económica y el ingreso de productos importados al país. Uno de ellos, los neumáticos. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, agregó la fuente.

Comunicado de la empresa Fate

En un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

En ese texto, firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa subrayó su liderazgo industrial, cimentado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. Indicó también que fueron pioneros en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que supieron mantener una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante, expresaron.

Dictaron la conciliación oblogatoria

El Gobierno convocará a Fate y al gremio Sutna a una audiencia de conciliación. La Casa Rosada busca acercar a las partes luego del anuncio de cierre de la empresa. Empleados se manifiestan en el interior y fuera de la fábrica, ubicada en San Fernando. Hay presencia policial dentro del predio.

La empresa argumentó: "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente". Entre los factores que incidieron en su cierre están el récord de importaciones, los bajos precios y las múltiples medidas de fuerza sindicales.