jueves 06 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de noviembre de 2025 - 16:01
Fútbol.

Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección

La fecha FIFA de noviembre tendrá un solo amistoso, Argentina vs. Angola sin jugadores locales. La medida busca priorizar a River, Boca y otros en definición.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.

Lee además
suspendieron el partido de independiente vs jujuy basquet: los motivos
Liga Argentina.

Suspendieron el partido de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos
Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura.  
Fútbol argentino.

Confirmaron el árbitro para el superclásico entre Boca y River: ¿Quién es?

La ventana internacional será del lunes 10 al martes 18 de noviembre, con un único amistoso: Argentina vs. Angola, el viernes 14 en Luanda (Estádio 11 de Novembro). La programación se confirmó en la agenda global y figura en grillas deportivas.

Detrás de la decisión hay un acuerdo de convivencia: liberar a los futbolistas locales para que no se pierdan finales o definiciones de tabla, y sostener el ritmo competitivo de los clubes argentinos en la recta final. Medios especializados ya venían adelantando que el cuerpo técnico evaluaba no citar jugadores del ámbito local para esta fecha.

Para el amistoso en África, la Selección mantendrá base del exterior. Además del condimento deportivo, el partido se enmarca en las celebraciones por los 50 años de independencia de Angola y fue noticia por el monto abonado para traer a la campeona del mundo.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa dada este jueves al mediodia.

Por qué la medida de la AFA

En la práctica, la medida beneficia a los clubes que quedaron en la pelea grande del Clausura y evita choques de calendario con la última jornada del torneo. El objetivo declarado por Tapia es “darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino” y llegar con planteles completos a la definición.

El amistoso en Luanda también ordenó la agenda de la Selección, será el cierre del año 2025 para el equipo de Lionel Scaloni, con foco en probar alternativas sin desarmar a los protagonistas del torneo local. Distintos reportes explican que solo habrá ese partido en noviembre.

La decisión llega en un clima de alta exposición para la Albiceleste: entre reclamos de ONG por el destino del amistoso y un fuerte interés del público internacional, la AFA busca equilibrar intereses de selección y de clubes en una fecha FIFA siempre sensible para el calendario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Suspendieron el partido de Independiente vs Jujuy Básquet: los motivos

Confirmaron el árbitro para el superclásico entre Boca y River: ¿Quién es?

Primera Nacional: se conocieron los árbitros para las semifinales del Reducido

Cómo es la camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arranca la segunda fecha del Torneo Continuidad: días, horarios y sedes

Lo que se lee ahora
Torneo Continuidad - Foto: Deportivo Luján
Fútbol.

Arranca la segunda fecha del Torneo Continuidad: días, horarios y sedes

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Ciclones tropicales
Pronóstico.

Dos ciclones tropicales en Brasil afectarán a Jujuy y otras 13 provincias: qué dice el SMN

Foto ilustrativa.
Justicia.

Detienen a un empresario jujeño que fue imputado por abusar de un menor de edad

Los chicos de la Escuela Normal tienen asegurado su banco para el ingreso a primer año 2026.
Educación.

Ya están publicadas las asignaciones de bancos para 1º año

Corte de agua (foto ilustrativa).
Jujuy.

Este jueves, corte programado de agua en Alto Comedero: horario y sectores

ANSES confirmó que las Becas Progresar se pagarán en noviembre de 2025.
Educación.

ANSES: ¿Cuándo se cobra las Becas Progresar en noviembre 2025?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel