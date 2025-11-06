Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.

En conferencia de prensa de la Liga Profesional, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que no habrá convocados del fútbol argentino en la próxima lista de la Selección. “Hablamos con Scaloni … hay que darle prioridad a los equipos que definen el domingo”, explicó el presidente de AFA, en alusión a River, Boca y otros que llegan a instancias decisivas del Clausura.

La ventana internacional será del lunes 10 al martes 18 de noviembre, con un único amistoso: Argentina vs. Angola, el viernes 14 en Luanda (Estádio 11 de Novembro). La programación se confirmó en la agenda global y figura en grillas deportivas.

Detrás de la decisión hay un acuerdo de convivencia: liberar a los futbolistas locales para que no se pierdan finales o definiciones de tabla, y sostener el ritmo competitivo de los clubes argentinos en la recta final. Medios especializados ya venían adelantando que el cuerpo técnico evaluaba no citar jugadores del ámbito local para esta fecha.

Para el amistoso en África, la Selección mantendrá base del exterior. Además del condimento deportivo, el partido se enmarca en las celebraciones por los 50 años de independencia de Angola y fue noticia por el monto abonado para traer a la campeona del mundo.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa dada este jueves al mediodia. Por qué la medida de la AFA En la práctica, la medida beneficia a los clubes que quedaron en la pelea grande del Clausura y evita choques de calendario con la última jornada del torneo. El objetivo declarado por Tapia es “darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino” y llegar con planteles completos a la definición. El amistoso en Luanda también ordenó la agenda de la Selección, será el cierre del año 2025 para el equipo de Lionel Scaloni, con foco en probar alternativas sin desarmar a los protagonistas del torneo local. Distintos reportes explican que solo habrá ese partido en noviembre. La decisión llega en un clima de alta exposición para la Albiceleste: entre reclamos de ONG por el destino del amistoso y un fuerte interés del público internacional, la AFA busca equilibrar intereses de selección y de clubes en una fecha FIFA siempre sensible para el calendario.

