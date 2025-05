Comienza la etapa complementaria con Almirante Brown avanzando en el marcador

Así llegan Almirante Brown y Chacarita

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

Almirante Brown buscará la victoria luego de caer 1 a 0 frente a San Telmo. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

A Chacarita no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 3 ante Chaco For Ever. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 victorias y 1 empate, tiene 8 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El árbitro Jorge Baliño fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Fragata Presidente Sarmiento.

Formación de Almirante Brown hoy

El entrenador Guillermo Szeszurak dispuso una formación 4-4-2 con Ramiro Martínez defendiendo el arco; Enzo Cardozo, Máximo Levi, Matías Pérez Acuña y Tomás Villoldo como zagueros; Natan Acosta, Bruno Cenci, Juan Manuel Vázquez y Ramón González en el centro del campo; con Santiago Gauna y Santiago Villalba como atacantes.

Formación de Chacarita hoy

Por su parte, Juan Manuel Azconzábal salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Nicolás Avellaneda; Juan Cruz González, Alejandro Rébola, Gonzalo Errecalde, Agustín Quiroga como defensores; Federico Bravo, Maico Quiroz, Leandro Ciccolini, Ricardo Blanco y Pablo Ortiz como centrocampistas; y Rodrigo Salinas como delantero.

