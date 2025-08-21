Con alertas de fuertes vientos en la cordillera, así está el Paso de Jama hoy jueves 21 de agosto

Agosto llegó con cambios en las temperaturas situaciones climáticas que obligan a tomar los recaudos pertinentes en las diferentes zonas de la provincia, este es el caso del paso fronterizo Argentina-Chile, Paso de Jama, que si bien se encuentra abierto, su transito es con extrema precaución por alertas meteorológicas.

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia , este jueves 21 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos.

Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Con motivo de pronosticarse en el horario de la tarde un alerta amarilla por viento zonda, se recomienda a los conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas, manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular

Alerta amarilla por vientos fuertes por la tarde

Zonas afectadas

Cordillera de Cochinoca - Cordillera de Rinconada - Cordillera de Santa Catalina - Cordillera de Susques - Puna de Susques

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Cabe destacar que los vientos que afectarán la región del Este de Mendoza, San Luis y Este de La Rioja durante el día viernes serán del sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 70km/h.

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Con motivo de pronosticarse en el horario de la tarde y noche un alerta amarilla por viento, se recomienda a los conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas, manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular.

Alertas desde el Servicio Meteorológico de Chile

Si bien, el organismo argentino emitió la presencia de fuertes vientos en distintos sectores de la provincia de Jujuy; desde Chile hicieron lo propio ya que el organismo anuncia la presencia de 15 avisos de vientos moderados y dos alertas amarillas en zona de cordillera, por lo que se pide extremar las medidas de precaución y estar atentos a las indicaciones de las autoridades.

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste

Relieve: montaña

Altura: 4.200 metros

Clima: frío seco

Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día

Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.

Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).

Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).

Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).

Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.