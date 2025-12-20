Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Este viernes 20 de diciembre se vivió una jornada cargada de emoción y camaradería en el Suri Rugby Club, donde se desarrolló la 15° edición del Seven Interno Leo Sufi. El evento reunió a exjugadores y jugadores actuales en partidos de rugby mixto, incluyó una tocata destinada a los más “veteranos” y finalizó con una gran peña familiar que sirvió como cierre del año para la institución.

La actividad convocó a una importante cantidad de familias y deportistas. En ese contexto, el presidente del Suri Rugby Club, Pablo Molouny, destacó la participación de exjugadores, jugadores en actividad y la incorporación del hockey dentro de un evento que ya es una tradición para el club.

"Es un evento que tiene 15 años. Tiene como origen la idea de jugadores que compartieron cancha con nuestro Leo Siufi y como un homenaje a su amigo comenzaron esto y el club ya se sumó, ya lo institucionalizamos e intentamos todos los años mejorarlo, pero quienes lo hacen posible y hacen que sea una fiesta son los jugadores que no solamente vienen a compartir un poco de tarde de amigos, se disfrazan, hay mucha camaradería fuera de la competencia", expresó Molouny.

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación del hockey , lo que amplió la propuesta deportiva del encuentro.

"Este año en particular sumamos hockey también, así que se jugaron las dos disciplinas. Estamos muy contentos por el marco, por el ambiente, por la alegría y por la posibilidad de que un montón de gente amiga se reencuentre aprovechando que están todos por las fiestas en Jujuy", señaló el presidente del club.

Además, Molouny aseguró que en esta edición se vio incrementada la cantidad de jugadores que se acercaron al Suri, favorecido por la fecha y el receso académico. "Tenemos la oportunidad por la fecha de que todos nuestros ex jugadores que están estudiando tanto en Salta, Córdoba, Tucumán o Buenos Aires puedan volver y a reencontrarse a sus amigos para divertirse un rato junto al deporte que tanto aman. Lo mismo nos pasó este año con hockey, un montón de jugadoras que ya están estudiando afuera volvieron y se sumaron a nuestros seven de hockey", agregó el referente deportivo.

image

Balance del 2025 en el Suri Rugby Club

Finalmente, al realizar un balance de lo que dejó el 2025, Molouny destacó el crecimiento del club tanto en lo deportivo como en lo institucional, y además, proyectó nuevos objetivos para el futuro.

El año ha sido muy positivo a nivel deportivo, a nivel institucional también. Tenemos muchísimos desafíos para el año que viene, muchísimos desafíos. Esperamos cerrar un 2026 más positivo todavía que este 2025. El año ha sido muy positivo a nivel deportivo, a nivel institucional también. Tenemos muchísimos desafíos para el año que viene, muchísimos desafíos. Esperamos cerrar un 2026 más positivo todavía que este 2025.

Cómo fue el desarrollo del Seven Interno Leo Siufi

En base a la cantidad de jugadores se disputaron seven y ten (equipos de 7 o de 10 jugadores).

(equipos de 7 o de 10 jugadores). Se organizaron zonas y posteriormente se desarrollaron los partidos.

y posteriormente se desarrollaron los partidos. Fueron encuentros dinámicos, con tiempos de 7 minutos, pensados para que jueguen todos.

Al finalizar los partidos se realizó la entrega de premios y, como marca la tradición, posteriormente se disfrutó de la Peña del Club.