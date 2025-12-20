sábado 20 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 18:12
Jujuy.

Con gran participación se vivió en el Suri Rugby Club la 15° edición del Seven Interno Leo Siufi

Se llevó a cabo este sábado en el Suri Rugby Club, la edición 15° del tradicional Seven Interno Leo Siufi. Hubo un gran marco de público y este año se sumó el hockey como atractivo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Seven Interno Leo Siufi

Seven Interno Leo Siufi

Este viernes 20 de diciembre se vivió una jornada cargada de emoción y camaradería en el Suri Rugby Club, donde se desarrolló la 15° edición del Seven Interno Leo Sufi. El evento reunió a exjugadores y jugadores actuales en partidos de rugby mixto, incluyó una tocata destinada a los más “veteranos” y finalizó con una gran peña familiar que sirvió como cierre del año para la institución.

Lee además
Gimnasia de Jujuy video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026
San Lorenzo de Jujuy en el Mundial Amateur
Buenos Aires.

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

Gran convocatoria en el Seven Interno Leo Sufi

La actividad convocó a una importante cantidad de familias y deportistas. En ese contexto, el presidente del Suri Rugby Club, Pablo Molouny, destacó la participación de exjugadores, jugadores en actividad y la incorporación del hockey dentro de un evento que ya es una tradición para el club.

"Es un evento que tiene 15 años. Tiene como origen la idea de jugadores que compartieron cancha con nuestro Leo Siufi y como un homenaje a su amigo comenzaron esto y el club ya se sumó, ya lo institucionalizamos e intentamos todos los años mejorarlo, pero quienes lo hacen posible y hacen que sea una fiesta son los jugadores que no solamente vienen a compartir un poco de tarde de amigos, se disfrazan, hay mucha camaradería fuera de la competencia", expresó Molouny.

image

Este año se sumó el hockey

Una de las novedades de esta edición fue la incorporación del hockey, lo que amplió la propuesta deportiva del encuentro.

"Este año en particular sumamos hockey también, así que se jugaron las dos disciplinas. Estamos muy contentos por el marco, por el ambiente, por la alegría y por la posibilidad de que un montón de gente amiga se reencuentre aprovechando que están todos por las fiestas en Jujuy", señaló el presidente del club.

Además, Molouny aseguró que en esta edición se vio incrementada la cantidad de jugadores que se acercaron al Suri, favorecido por la fecha y el receso académico. "Tenemos la oportunidad por la fecha de que todos nuestros ex jugadores que están estudiando tanto en Salta, Córdoba, Tucumán o Buenos Aires puedan volver y a reencontrarse a sus amigos para divertirse un rato junto al deporte que tanto aman. Lo mismo nos pasó este año con hockey, un montón de jugadoras que ya están estudiando afuera volvieron y se sumaron a nuestros seven de hockey", agregó el referente deportivo.

image

Balance del 2025 en el Suri Rugby Club

Finalmente, al realizar un balance de lo que dejó el 2025, Molouny destacó el crecimiento del club tanto en lo deportivo como en lo institucional, y además, proyectó nuevos objetivos para el futuro.

El año ha sido muy positivo a nivel deportivo, a nivel institucional también. Tenemos muchísimos desafíos para el año que viene, muchísimos desafíos. Esperamos cerrar un 2026 más positivo todavía que este 2025. El año ha sido muy positivo a nivel deportivo, a nivel institucional también. Tenemos muchísimos desafíos para el año que viene, muchísimos desafíos. Esperamos cerrar un 2026 más positivo todavía que este 2025.

Cómo fue el desarrollo del Seven Interno Leo Siufi

  • En base a la cantidad de jugadores se disputaron seven y ten (equipos de 7 o de 10 jugadores).
  • Se organizaron zonas y posteriormente se desarrollaron los partidos.
  • Fueron encuentros dinámicos, con tiempos de 7 minutos, pensados para que jueguen todos.

Al finalizar los partidos se realizó la entrega de premios y, como marca la tradición, posteriormente se disfrutó de la Peña del Club.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy tiene confirmados dos amistosos para la pretemporada 2026

La Sub 15 de San Lorenzo de Jujuy campeona en el Mundial Amateur

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

River Plate y Marcelo Gallardo tienen a su primer refuerzo para el 2026

Sábado a puro rugby y peña: llega la 15ª edición del Seven Interno Leo Siufi

Lo que se lee ahora
Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ
Fútbol.

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel