Confirmado: Lionel Messi aseguró que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina

Lionel Messi anunció que el próximo jueves enfrentando a Venezuela disputará su último partido de local con la Selección Argentina en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas . El capitán albiceleste confirmó la noticia anoche, tras la victoria de Inter Miami frente a Orlando en las semifinales de la Leagues Cup .

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos” , declaró Messi al referirse al encuentro del jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental .

El rosarino añadió que compartirá este momento con su familia : “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará” .

La Pulga confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias.

Lionel Messi conquistó cuatro trofeos con la Selección Argentina : la Copa América 2021 , la Finalissima frente a Italia en Wembley , el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 disputada en Miami .

Lionel MEssi Lionel Messi en la Selección Argentina.

A lo largo de su trayectoria con la albiceleste, Messi ha disputado 193 encuentros, en los cuales ha convertido 112 goles. El próximo desafío de Messi: último encuentro de local en Eliminatorias y rumbo a los 200 partidos

El próximo reto de Lionel Messi será enfundarse nuevamente la camiseta número 10 en el Monumental, en lo que será su último partido de local por las Eliminatorias, ante Venezuela.

Con 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos con Inter Miami, además de reconocimientos como Mejor Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses y múltiples distinciones de Man of the Match, queda demostrado que todavía conserva un nivel de juego sobresaliente.

Leo Messi Leo Messi vuelve a la Selección Argentina.

En 2025, Messi solo disputó dos encuentros con la Selección, ambos durante la fecha FIFA de junio. Sin embargo, de aquí a fin de año podría sumar hasta seis compromisos con la Scaloneta: los dos de la doble fecha de Eliminatorias, los dos amistosos en octubre en Estados Unidos y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India).

Si llega a disputar todos estos partidos, Messi estará muy cerca de alcanzar un nuevo récord: 200 partidos con la albiceleste. Actualmente acumula 193 encuentros, por lo que jugando los seis restantes llegaría a 199, rozando el doble centenario con la Selección Argentina.

Argentina Lionel Messi Lionel Messi levantando la copa en el Mundial Qatar 2022.

Cómo será el calendario de la Selección tras el Mundial

En 2026, el calendario internacional de la FIFA incluirá dos ventanas de amistosos, programadas para septiembre/octubre y noviembre. La disputa por puntos oficiales se reanudará en la segunda mitad de 2027, cuando comiencen las Eliminatorias hacia el Mundial 2030, torneo que Argentina compartirá como país anfitrión.

El primer partido de la selección se disputará en territorio argentino, mientras que el resto de los encuentros del certamen se llevará a cabo en España, Marruecos y Portugal.