Confirmaron cuándo se paga la primera cuota del bono de fin de año en Jujuy

Cronograma del bono de fin de año.

El Gobierno de Jujuy confirmó que este sábado 27 de diciembre se acredita la primera cuota del bono extraordinario destinado a los trabajadores estatales de la provincia. El pago alcanza a empleados de todos los sectores de la administración pública y se deposita de manera simultánea.

El pago se efectúa a través de las cuentas habituales donde los trabajadores perciben sus haberes mensuales.

Cómo se distribuyen los montos Los empleados estatales que perciben hasta $1.400.000 mensuales reciben un bono total de $300.000. Ese monto se divide en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero.

En tanto, quienes superan ese nivel de ingresos acceden a un bono de $200.000, que también se paga en dos tramos iguales, distribuidos entre ambos meses.

Cronograma de pagos de los sueldos Confirmaron el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de diciembre de 2025 para los agentes de la Administración Pública provincial. Los sueldos se pagarán en dos días correlativos. 2 de enero Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Administración Centralk

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Municipios 3 de enero Ministerio de Educación

Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios Cronograma de pagos

