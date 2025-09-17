Copa Davis: Argentina enfrenta a Alemania en cuartos de final

Argentina enfrentará a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis.

Tras asegurarse la clasificación al derrotar a Países Bajos por 3-1 , el conjunto argentino de la Copa Davis ya tiene definido a su contrincante en los cuartos de final . El sorteo del cuadro principal , realizado este miércoles en la Plaza Maggiore de Bolonia , determinó que se medirá frente a Alemania .

La ciudad italiana será además la sede de la etapa decisiva del certamen , que se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre , instancia en la que se conocerá al próximo ganador de la tradicional Ensaladera de Plata .

Previo a la definición del cuadro , se realizó un sorteo entre Argentina y República Checa para resolver cuál de los dos conjuntos ocuparía la posición de cabeza de serie , ya que ambos compartían igualdad en la clasificación de la ITF .

En esa instancia, la fortuna no acompañó al plantel dirigido por Javier Frana , que terminó ubicado en el segundo bolillero . El evento se desarrolló al aire libre y contó con la presencia del extenista español Feliciano López , actual director del torneo .

Sistema de juego de las Finales de la Copa Davis

El sorteo definió los cuartos de final, que se disputarán por eliminación directa con formato al mejor de tres encuentros, incluyendo dos partidos individuales y uno de dobles.

En las Finales estarán presentes Italia, como actual campeón, junto a los siete equipos que se clasificaron a través de las series de Qualifiers jugadas el último fin de semana.

En una de esas series, Argentina aseguró su lugar tras vencer a Países Bajos 3-1 como visitante, en la ciudad de Groningen. En los demás enfrentamientos avanzaron únicamente selecciones europeas: Austria, Alemania, Francia, Bélgica, República Checa y España.

Las series de cuartos de final de la Copa Argentina

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

República Checa vs. España

Alemania vs. Argentina.

Alemania, el rival argentino en cuartos de final de la Copa Davis

La selección de Alemania se aseguró un lugar en las Finales tras superar a Japón 4-0 como visitante, pese a hacerlo sin sus dos figuras principales, Alexander Zverev (3° del ranking ATP) y Daniel Altmaier (49°).

Zverev no representa a su país en la Copa Davis desde hace más de dos años, al decidir priorizar su estado físico para rendir al máximo en el circuito profesional. Su trayectoria en la Davis incluye 9 triunfos y 5 derrotas entre 2016 y 2023.

Bajo la conducción de Michael Kohlmann, el conjunto alemán disputó la serie en Tokio con Jan-Lennard Struff (97°) y Yannick Hanfmann (134°) como singlistas, mientras que el dobles lo integraron Kevin Krawietz (12°) y Tim Puetz (13°). El cuarto punto, ya con la serie definida, fue jugado por el joven Justin Engel (217°), de apenas 17 años.