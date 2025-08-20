Corte de luz por mejoras programadas para este miércoles en la Quebrada: qué zonas afecta y en qué horarios

EJESA anunció cortes de energía programados. /Imagen ilustrativa

La empresa de energía eléctrica de la provincia, Ejesa, informó que este miércoles 20 de agosto se realizará la instalación de una nueva tecnología de reguladores de tensión en el sistema eléctrico. Estos trabajos buscan reducir variaciones de voltaje y mejorar la estabilidad del servicio en localidades de la Quebrada jujeña como Tilcara, Maimará, Huacalera y Humahuaca.

Por tal motivo, habrá una interrupción de emergencia del suministro eléctrico que alcanzará a las localidades de Tilcara y Maimará, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente.

Desde la compañía solicitaron comprensión a los usuarios y recordaron que estas obras son necesarias para garantizar un servicio más seguro y estable en toda la región.

EJESA.jpg Habrá una interrupción de emergencia de energía eléctrica que alcanzará a Tilcara y Maimara desde las 13:00 hasta las 15:00hs aproximadamente. Canales de contacto ante cortes de energía Sitio web : ejesa.com.ar

: ejesa.com.ar Línea de teléfono: 0800 888 0077

0800 888 0077 Asistente virtual: VOLT

VOLT SMS: 50150

50150 Whastapp: 388 4613738

388 4613738 Email: [email protected]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







