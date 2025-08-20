miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 12:15
Ejesa.

Corte de luz por mejoras programadas para este miércoles en la Quebrada: qué zonas afecta y en qué horarios

Hoy de 13 a 15 habrá un corte de energía por mejoras programadas en Tilcara y Maimará. Se instalarán nuevos reguladores que beneficiarán a la Quebrada.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
EJESA anunció cortes de energía programados. /Imagen ilustrativa

EJESA anunció cortes de energía programados. /Imagen ilustrativa

La empresa de energía eléctrica de la provincia, Ejesa, informó que este miércoles 20 de agosto se realizará la instalación de una nueva tecnología de reguladores de tensión en el sistema eléctrico. Estos trabajos buscan reducir variaciones de voltaje y mejorar la estabilidad del servicio en localidades de la Quebrada jujeña como Tilcara, Maimará, Huacalera y Humahuaca.

Por tal motivo, habrá una interrupción de emergencia del suministro eléctrico que alcanzará a las localidades de Tilcara y Maimará, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente.

Desde la compañía solicitaron comprensión a los usuarios y recordaron que estas obras son necesarias para garantizar un servicio más seguro y estable en toda la región.

EJESA.jpg
Habrá una interrupción de emergencia de energía eléctrica que alcanzará a Tilcara y Maimara desde las 13:00 hasta las 15:00hs aproximadamente.

Habrá una interrupción de emergencia de energía eléctrica que alcanzará a Tilcara y Maimara desde las 13:00 hasta las 15:00hs aproximadamente.

Canales de contacto ante cortes de energía

