Cronograma de la Campaña de Vacunación Antirrábica para la última semana de agosto

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, anunció el cronograma semanal de la campaña gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos. La misma se llevará a cabo del lunes 25 al sábado 30 de agosto en distintos barrios de la ciudad.
La vacunación es gratuita y obligatoria y constituye una medida fundamental para prevenir la rabia, una enfermedad mortal que puede transmitirse a las personas y que se controla de manera efectiva con la inmunización de las mascotas.
Campaña de Vacunación Antirrábica 2025 en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Cronograma por días y barrios
Lunes 25 de agosto
Campaña de Vacunación Antirrábica en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Martes 26 de agosto
-
Av. Illia/El Palenque (Axion, B° Los Perales) – 9 a 13 hs.
-
Barrio Norte (Bariloche y Trelew, B° Norte) – 9 a 14 hs.
-
Cuyaya (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
-
30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
Tupac Amaru (Mza 9 L2 XVI Etapa, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
10 Hectáreas (Mza 2 L14, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
-
Estanislao del Campo (Garita Policía, B° Estanislao del Campo) – 14 a 18 hs.
-
Villa Las Rosas (Pje. Godoy Cruz/Juan B. Justo, B° Villa Las Rosas) – 10 a 14 hs.
-
San José (Pje. Pringles/Calilegua, Plaza, B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
-
CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
-
CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Miércoles 27 de agosto
-
La Calandria 1100 (Parque Los Tucanes, B° Chijra) – 9 a 13 hs.
-
Vélez Sarsfield/Dr. Baldi (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
-
110 Viviendas (Mza PA1 L6, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
40 Viviendas (Mza PA1 L2, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
El Imperio (Mza 985 L7, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
-
Lucas Arias (Mza AP8 L18, B° Alto Comedero) – 9 a 12 / 14 a 17 hs.
-
El Arenal (Catamarca 80, B° El Arenal) – 14 a 18 hs.
-
Cerro Las Rosas (Prolongación Dominicana, Plazita) – 10 a 14 hs.
-
CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
-
CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Jueves 28 de agosto
-
Reyna Mora/Cacuy (B° Los Huaicos) – 9 a 13 hs.
-
Dr. Baldi/Álvarez Prado (790 Viviendas, B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
-
15 Hectáreas (Mza 9 L5, Sector Odij, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
30 Hectáreas (Calle 498 Mza PA1 L7, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
La Candelaria (domicilio familia Bonilla) – 14 a 18 hs.
-
Castañeda (Río Pilcomayo/Tejada, Plazita) – 10 a 14 hs.
-
Luján (Plaza frente a Bankat, B° Luján – El Carmen) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
-
CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
-
CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Viernes 29 de agosto
-
Albarracín/Pasteur (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.
-
Constitución/Gordaliza (B° Cuyaya) – 9 a 14 hs.
-
70 Viviendas (Tte. Ardiles 1659, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
30 Hectáreas (Mza 1 L1 Centro Vecinal, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
Radio Estación (Cancha de fútbol, B° Radio Estación) – 14 a 18 hs.
-
Luján (Éxodo 238 – Nahir) – 10 a 14 hs.
-
Pje. Pringles/Av. Pueyrredón (B° San José) – 9 a 12 / 15 a 18 hs.
-
CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
-
CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Sábado 30 de agosto
-
Pasteur/Dávalos (B° Mariano Moreno) – 9 a 13 hs.
-
18 Hectáreas (Mza 17 L14 SUM, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
330 Viviendas (Capillas/Olimpia Barrionuevo, B° Alto Comedero) – 10 a 14 hs.
-
CPV Combate de Alto Comedero – 9 a 17 hs.
-
CPV Malvinas – 9 a 13 hs.
Recomendaciones para los vecinos
Desde la Dirección de Zoonosis se recuerda que los animales deben asistir con bozal y correa en el caso de los perros, mientras que los gatos deben trasladarse en jaulas o transportadoras para garantizar la seguridad del personal y de otras mascotas.
Asimismo, se recomienda llevar la cartilla de vacunación, en caso de contar con ella, para registrar la aplicación.
