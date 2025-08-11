lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 16:34
Fútbol.

Cuándo y dónde ver Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

River llega a este partido luego de haber empatado frente a Independiente. Libertad, por su lado, llegará tras un empate frente a Deportivo Recoleta.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.

River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.

El jueves 14 de agosto, River Plate se enfrentará a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro dará inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador, y estará disponible en vivo a través de Disney+ y Fox Sports.

Lee además
independiente y river plate igualaron sin goles en el marcador

Independiente y River Plate igualaron sin goles en el marcador
torneo clausura: independiente y river empataron en avellaneda
Sin ventajas.

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Cuándo juegan Libertad vs. River por los octavos de final.

Por qué es importante el partido de ida de los octavos de final

El enfrentamiento en la capital paraguaya será determinante para el desenlace de la eliminatoria, ya que la escuadra que logre un marcador favorable quedará muy bien posicionada para asegurarse un lugar entre los ocho conjuntos más destacados de Sudamérica.

River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.

Jugadores a seguir en Libertad vs. River

En la escuadra dirigida por Sergio Aquino, las miradas estarán puestas en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. El primero, dueño de la camiseta número 10, aporta inventiva y capacidad para romper defensas, mientras que el experimentado goleador sigue siendo una amenaza latente en la zona de definición.

Por el lado del Millonario, la atención recae sobre Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. Este tándem ofensivo, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, será fundamental para intentar obtener un resultado positivo fuera de casa, y el delantero colombiano cuenta con un historial favorable cada vez que se midió ante Libertad.

Lorenzo Melgarejo.

Así llegan los equipos

Bajo la dirección de Sergio Aquino, el foco estará en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. El talentoso ’10’ aporta creatividad y desequilibrio, mientras que el veterano goleador continúa siendo letal en el área rival.

En River, los nombres a seguir son Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. La dupla ofensiva de Marcelo Gallardo será clave para buscar un buen resultado como visitante, y el atacante colombiano mantiene un registro positivo frente a Libertad.

River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.

El último antecedente de River vs Libertad

La más reciente confrontación entre ambos clubes se dio en el marco del Grupo G de la Copa Libertadores 2024, con saldo completamente favorable para River Plate. En la ida, disputada en territorio paraguayo, se impuso por 2-1, mientras que en el duelo de vuelta, celebrado en el estadio Monumental, logró una victoria por 2-0.

Embed

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El enfrentamiento entre Libertad y River está programado para el jueves 14 de agosto, con inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador. La transmisión en directo estará disponible exclusivamente para Sudamérica a través de Disney+ y en televisión podrá verse por Fox Sports .

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente y River Plate igualaron sin goles en el marcador

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Así se conformaría la selección argentina para la proxima fecha FIFA sin Messi

Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

Lo que se lee ahora
Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Penal de Gorriti.
Gorriti.

Cómo es la celda del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Casa de Matías Jurado - Google Maps video
Crimen.

Los cambios llamativos en menos de dos años en "la casa del horror" de Matías Jurado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel