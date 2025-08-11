Cuándo y dónde ver Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

El jueves 14 de agosto , River Plate se enfrentará a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores . El encuentro dará inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay , 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia , Perú y Ecuador , y estará disponible en vivo a través de Disney+ y Fox Sports.

El enfrentamiento en la capital paraguaya será determinante para el desenlace de la eliminatoria , ya que la escuadra que logre un marcador favorable quedará muy bien posicionada para asegurarse un lugar entre los ocho conjuntos más destacados de Sudamérica .

En la escuadra dirigida por Sergio Aquino , las miradas estarán puestas en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz . El primero, dueño de la camiseta número 10 , aporta inventiva y capacidad para romper defensas , mientras que el experimentado goleador sigue siendo una amenaza latente en la zona de definición.

Por el lado del Millonario , la atención recae sobre Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja . Este tándem ofensivo , bajo la conducción de Marcelo Gallardo , será fundamental para intentar obtener un resultado positivo fuera de casa, y el delantero colombiano cuenta con un historial favorable cada vez que se midió ante Libertad .

Lorenzo Melgarejo.

Así llegan los equipos

River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.

El último antecedente de River vs Libertad

La más reciente confrontación entre ambos clubes se dio en el marco del Grupo G de la Copa Libertadores 2024, con saldo completamente favorable para River Plate. En la ida, disputada en territorio paraguayo, se impuso por 2-1, mientras que en el duelo de vuelta, celebrado en el estadio Monumental, logró una victoria por 2-0.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

El enfrentamiento entre Libertad y River está programado para el jueves 14 de agosto, con inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador. La transmisión en directo estará disponible exclusivamente para Sudamérica a través de Disney+ y en televisión podrá verse por Fox Sports .