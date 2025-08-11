Cuándo y dónde ver Libertad vs River por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

El jueves 14 de agosto, River Plate se enfrentará a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro dará inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador, y estará disponible en vivo a través de Disney+ y Fox Sports.
Cuándo juegan Libertad vs. River por los octavos de final.
Por qué es importante el partido de ida de los octavos de final
El enfrentamiento en la capital paraguaya será determinante para el desenlace de la eliminatoria, ya que la escuadra que logre un marcador favorable quedará muy bien posicionada para asegurarse un lugar entre los ocho conjuntos más destacados de Sudamérica.
River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.
Jugadores a seguir en Libertad vs. River
En la escuadra dirigida por Sergio Aquino, las miradas estarán puestas en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. El primero, dueño de la camiseta número 10, aporta inventiva y capacidad para romper defensas, mientras que el experimentado goleador sigue siendo una amenaza latente en la zona de definición.
Por el lado del Millonario, la atención recae sobre Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. Este tándem ofensivo, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, será fundamental para intentar obtener un resultado positivo fuera de casa, y el delantero colombiano cuenta con un historial favorable cada vez que se midió ante Libertad.
Así llegan los equipos
Bajo la dirección de Sergio Aquino, el foco estará en Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. El talentoso ’10’ aporta creatividad y desequilibrio, mientras que el veterano goleador continúa siendo letal en el área rival.
En River, los nombres a seguir son Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. La dupla ofensiva de Marcelo Gallardo será clave para buscar un buen resultado como visitante, y el atacante colombiano mantiene un registro positivo frente a Libertad.
River visita a Libertad en el Estadio Tigo La Huerta el jueves 14 de agosto.
El último antecedente de River vs Libertad
La más reciente confrontación entre ambos clubes se dio en el marco del Grupo G de la Copa Libertadores 2024, con saldo completamente favorable para River Plate. En la ida, disputada en territorio paraguayo, se impuso por 2-1, mientras que en el duelo de vuelta, celebrado en el estadio Monumental, logró una victoria por 2-0.
Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo
El enfrentamiento entre Libertad y River está programado para el jueves 14 de agosto, con inicio a las 21:30 en Argentina y Uruguay, 20:30 en Chile y 19:30 en Colombia, Perú y Ecuador. La transmisión en directo estará disponible exclusivamente para Sudamérica a través de Disney+ y en televisión podrá verse por Fox Sports .
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.