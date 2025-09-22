lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 12:02
Fútbol argentino.

Defensores Unidos y Talleres (RdE) descendieron en la Primera Nacional

A falta de solo dos jornadas para finalizar la etapa regular, se definieron los primeros clubes que descendieron de la segunda categoría del fútbol argentino.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Talleres (RdE) y Defensores Unidos descendieron en la Primera Nacional.

Talleres (RdE) y Defensores Unidos descendieron en la Primera Nacional.

La Primera Nacional ya confirmó a sus dos primeros equipos descendidos de la temporada 2025: Talleres de Remedios de Escalada (RdE) y Defensores Unidos de Zárate (CADU) no pudieron superar campañas sumamente débiles y, con apenas 20 unidades acumuladas en 32 partidos, quedaron fuera de la categoría antes de disputarse las dos fechas finales.

Los partidos del domingo sentenciaron su destino: los de Escalada perdieron 2-0 frente a Mitre de Santiago del Estero, mientras que CADU igualó 0-0 ante Nueva Chicago en la Zona B.

La Primera Nacional ya tiene a sus dos primeros descendidos de la temporada 2025.

CADU y Talleres confirman su descenso

El equipo de Zárate mostró un desempeño muy por debajo de lo esperado. Registró la menor cantidad de victorias de toda la temporada —solo tres—, sufrió la mayor cantidad de goles en contra (51 en 32 partidos) y apenas logró convertir en 17 oportunidades. Esta combinación de fragilidad defensiva y falta de eficacia ofensiva hizo insostenible su permanencia en la categoría.

El partido frente al Torito de Mataderos evidenció sus altibajos: a pesar de generar algunas de las jugadas más claras, no consiguió abrir el marcador y perdió definitivamente las últimas posibilidades de salvación. Además, la entidad ya había tenido tres cambios de entrenador a lo largo del año, un factor que potenció la irregularidad de su campaña.

Talleres (RdE) y Defensores Unidos descendieron en la Primera Nacional.

En cuanto a Talleres de Remedios de Escalada, las estadísticas tampoco lo favorecieron. El conjunto conducido por Jorge “Flaco” Vivaldo registró 22 caídas, la mayor cantidad de derrotas de toda la categoría. Solo consiguió cinco triunfos y otros cinco empates, mientras que su producción ofensiva fue muy limitada, con apenas 15 goles a favor a lo largo de la temporada.

Estadísticas y desempeño determinantes en la pérdida de categoría

El partido frente a Mitre reflejó el patrón de muchos encuentros anteriores: un intento inicial de tomar la delantera que rápidamente se vio neutralizado por la eficacia del rival, con los tantos de Santiago Rosales y Agustín Ramírez que sellaron el descenso. Este desenlace deja a ambos clubes con la necesidad de reconstruirse y planificar estratégicamente la próxima campaña.

Por su parte, en la Zona A la lucha por escapar de los dos puestos restantes de descenso continúa muy reñida. Arsenal, Alvarado, Ferro, Quilmes, All Boys, Güemes y Almagro están separados por apenas cinco puntos, mientras aún restan seis en disputa. En contraste, Colón aseguró su permanencia luego de empatar frente a Deportivo Morón en Santa Fe.

Así, la definición en la parte baja de la tabla se perfila tan emocionante como la pelea por ingresar al Reducido, con varios equipos jugándose su continuidad en la categoría en el tramo final del certamen.

