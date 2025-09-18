Alvarado vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional, Los Andes y Alvarado se enfrentan el domingo 21 de septiembre desde las 15:30 (hora Argentina), en el estadio el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Alvarado y Los Andes El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional Alvarado no pudo ante Dep. Madryn en el Coliseo del Golfo. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional Los Andes venció 1-0 a Almagro en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 3 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Los Andes sacaron un triunfo, con un marcador 1 a 0. El encuentro será supervisado por Julio Barraza, el juez encargado.

Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 33: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar Horario Alvarado y Los Andes, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

