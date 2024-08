. Argentina - Primera Nacional: San Telmo vs Brown (Adrogué) Fecha 26

En la jornada anterior, Brown (Adrogué) igualó 0-0 el juego frente a Chaco For Ever. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo no sumó goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 3 en los últimos 4 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de marzo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Franco Acita.

Próximos partidos de San Telmo en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 27: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Atlético Rafaela: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brown (Adrogué) en Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024

Fecha 27: vs Atlético Rafaela: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Horario San Telmo y Brown (Adrogué), según país

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

